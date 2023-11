Basket: Milano perde a Scafati, Sassari piega Trento

BASKET

L’Olimpia cade in trasferta 77-68 e incassa il terzo ko in Serie A, mentre la Dinamo supera la Dolomiti Energia 80-73



La settima giornata della Serie A di basket sorride alla Givova Scafati, che supera l’EA7 Emporio Armani Milano con il punteggio di 77-68 e infligge loro la terza sconfitta stagionale nella competizione nazionale, anche grazie a una grande prestazione dell’ex Alessandro Gentile. Gioisce anche la Dinamo Sassari, che vince 80-73 contro la Dolomiti Energia Trento (al secondo ko) trascinata da Tyree e Charalampopoulos, autori di 20 punti a testa.

GIVOVA SCAFATI-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 77-68

Milano non inizia la partita in maniera particolarmente brillante, con i padroni di casa che restano avanti per tutto il primo periodo e mettono in difficoltà la squadra allenata da Messina. Questo trend resiste anche nel secondo quarto, quando nonostante lo sforzo dei meneghini la partita non subisce un cambiamento di padrone, anzi, giunge all’intervallo lungo con Scafati avanti di cinque punti. Ci si aspetta un’altra Olimpia per gli ultimi due quarti, ma alla ripresa del gioco sono ancora i padroni di casa ad ampliare il distacco, con un parziale di 8-0 con Rossato protagonista che vale il +13 che gli ospiti sono costretti a cercare di rimontare, ma che nonostante un ottimo Poythress non riescono a ridurre oltre al 62-52 con cui si entra negli ultimi dieci minuti del match. Milano si avvicina fino al -4, ma tra imprecisione al tiro e qualche scelta sbagliata non riescono a trovare il pareggio, con la partita che si spegne di fatto sulla tripla di Robinson e il successivo canestro di un ottimo Alessandro Gentile, autore di 15 punti e protagonista anche nella bella sfida con Mirotic (top scorer dell’incontro con 19). Termina quindi con il punteggio di 77-68 , che sancisce la terza sconfitta in questa Serie A per i meneghini e la quarta vittoria di Scafati.

IL TABELLINO

GIVOVA SCAFATI-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 77-68 (21-20, 41-36, 62-52, 77-68)

GIVOVA SCAFATI: De Laurentiis 0 (0/1 da 3), Robinson 10 (3/9 da 2, 1/2 da 3, 1/2 tl), Rivers 13 (2/4 da 2, 3/4 da 3), Nunge 6 (0/1 da 2, 1/4 da 3, 3/4 tl ), Strelnieks 8 (0/2 da 2, 2/2 da 3, 2/2 tl), Sangiovanni n.e, A.Gentile 15 (6/10 da 2, 3/3 tl), Mouaha n.e, Pinkins 6 (1/1 da 2, 4/4 tl), Rossato 13 (1/2 da 2, 3/4 da 3, 2/2 tl), Logan 6 (0/1 da 2, 2/5 da 3, 0/2 tl), Pini 0 (0/1 da 3). All. Sacripanti

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Poythress 15 (5/10 da 2, 5/6 tl), Shields 4 (2/7 da 2, 0/3 da 3), Mirotic 19 (4/5 da 2, 2/7 da 3, 5/5 tl), Melli 2 (1/3 da 2, 0/1 da 3, 0/1 tl), Flaccadori 6 (2/4 da 2, 0/1 da 3, 2/4 tl) Caruso n.e, Hall 2 (0/1 da 2, 0/2 da 3, 2/2 tl), Lo 9 (1/1 da 2, 1/2 da 3, 4/4 tl), Bortolani 3 (0/1 da 2, 1/3 da 3), Kamagate 2 (1/1 da 2), Tonut 6 (2/4 da 2, 0/1 da 3, 2/2 tl), Ricci 0 (0/1 da 3). All. Messina

DINAMO SASSARI- DOLOMITI ENERGIA TRENTO 80-73

Parte fortissimo la formazione ospite, che apre l’incontro portandosi sullo 0-11 ed indirizza inevitabilmente il primo quarto, chiuso in vantaggio sul 15-22. Grazulis è il protagonista di Trento ma non basta, perché nel secondo parziale si ribalta completamente l’inerzia del match, con i padroni di casa che concedono soltanto sei punti agli avversari e si portano addirittura avanti di diciassette punti all’intervallo (con un massimo gap di 19), trascinati da un ottimo Tyree e Gentile, che certificano dieci minuti di assoluto dominio, aperti con un “break” di quindici punti prima del primo canestro degli ospiti. La partita si assesta su un maggior equilibrio al rientro in campo, ma il distacco resta piuttosto importante e risulta anche incrementato fino ai venti punti alla terza sirena, determinando di fatto il successo di Sassari. Trento riduce infatti la distanza nel finale, ma termina comunque 80-73, con la seconda sconfitta stagionale in Serie A per gli ospiti e il secondo successo dei sardi. Top scorers Tyree e Charalampopoulos, entrambi a quota 20 punti.

IL TABELLINO

DINAMO SASSARI-DOLOMITI ENERGIA TRENTO 80-73 (15-22, 45-28, 72-52, 80-73)

DINAMO SASSARI: Cappelletti 0 (0/4 da 2), Tyree 20 (6/8 da 2, 2/4 da 3, 2/2 tl), S.Gentile 15 (2/4 da 2, 3/4 da 3, 2/2 tl), McKinnie 0 (0/1 da 3), Charalampopoulos 20 (4/4 da 2, 4/5 da 3), Pisano n.e, Treier 9 (1/3 da 2, 1/3 da 3, 4/4 tl), Kruslin 0 (0/1 da 2, 0/2 da 3), Whittaker Jr 2 (1/7 da 2, 0/3 da 3), Raspino 0 (0/1 da 3), Gandini n.e, Gombauld 14 (7/12 da 2). All. Bucchi

DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Stephens 3 (1/1 da 3), Forray 7 (2/2 da 2, 1/3 da 3), Cooke 6(1/3 da 2, 0/1 da 3, 4/8 tl), Grazulis 12 (3/4 da 2, 2/3 da 3), Baldwin 11 (2/4 da 2, 2/8 da 3, 1/1 tl), Ellis 1 (0/3 da 2, 0/2 da 3, 1/2 tl), Hubb 18 (2/4 da 2, 3/8 da 3, 4/6 tl), Alviti 2 (1/2 da 2, 0/2 da 3), Conti n.e, Udom 10 (4/5 da 2, 0/2 da 2, 2/2 tl), Biligha 3 (0/4 da 2, 1/1 da 3). All. Galbiati

