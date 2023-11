Basket: la Virtus Bologna supera Treviso, Pullen trascina Napoli

serie a

Le Vu Nere superano la Nutribullet con il risultato di 91-77 e si portano sul 6-1. I partenopei superano Varese per 97-96 grazie ai 33 punti del numero 0

VIRTUS SEGAFREDO-NUTRIBULLET TREVISO 91-77

La formazione di coach Banchi vuole riscattare subito la sconfitta subita in Eurolega contro il Real Madrid e reagisce subito in avvio di partita, scappando rapidamente fino al +12 guidata da uno Shengelia in grande spolvero. Si riprende però la formazione veneta e anche grazie alla prestazione di Harrison si avvicina alle Vu Nere nel punteggio, prima di chiudere però sotto di sette il primo parziale. Il secondo inizia in maniera più equilibrata, anche se Bologna riesce a non subire particolarmente e trova il modo di arrivare all’intervallo lungo con un gap di dieci lunghezze. L’allungo decisivo arriva poi al rientro in campo, con un terzo periodo che determina sostanzialmente la vittoria della Virtus, che distanzia nettamente Treviso di ben 25 punti allo scadere della terza sirena con il contributo del georgiano e un ottimo Abass. Gli ospiti recuperano parecchio nell’ultimo quarto, arrivando fino al -10 con Booker, Zanelli ed Allen, ma non basta per trovare una clamorosa rimonta: termina 91-77, con top scorer Shengelia, autore di 20 punti e 10 rimbalzi. Diventano così sei le vittorie in Serie A di Bologna, mentre la Nutribullet resta ancora a secco di successi in questo avvio di stagione.

IL TABELLINO

(23-16, 45-35, 72-47, 91-77)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 16 (4/7 da 2, 2/4 da 3, 2/3 tl), Belinelli 6 (3/4 da 2, 0/4 da 3), Pajola 1 (0/2 da 2, 0/2 da 3, 1/2 tl), Smith 5 (2/3 da 2, 0/2 da 3, 1/1 tl), Dobric 6 (2/4 da 3), Cacok 4 (2/5 da 2), Shengelia 20 (7/11 da 2, 0/1 da 3, 6/7 tl), Hackett 10 (3/6 da 2, 1/2 da 3, 1/2 tl), Mickey 2 (1/2 da 2), Abass 19 (2/5 da 2, 4/7 da 3, 3/3 tl), Mascolo 0 (0/1 da 2), Menalo 2 (1/1 da 2). All.Banchi

NUTRIBULLET TREVISO: Booker 15 (5/7 da 2, 0/4 da 3, 5/5 tl), Harrison 9 (4/9 da 2, 0/4 da 3, 1/1 tl), Faggian 2 (0/1 da 2, 0/1 da 3, 2/4 tl), Mezzanotte 10 (5/7 da 2, 0/4 da 3), Paulicap 8 (3/4 da 2, 2/4 tl), Pellizzari 0, Zanelli 13 (3/5 da 2, 2/3 da 3, 1/2 tl), De Marchi 0, Scandiuzzi n.e, Allen 11 (3/8 da 2, 1/4 da 3, 2/3 tl), Camara 9 (2/3 da 2, 5/6 tl). All. Vitucci

GE.VI. NAPOLI- OPENJOBMETIS VARESE 97-96

Ottima partenza dei partenopei, che aprono con un 9-0 prima della reazione di Varese, che riduce la distanza fino al 22-18 di fine quarto. La crescita degli ospiti è evidente e prosegue nel secondo parziale, che scappa sui fili dell’equilibrio fino ad un minuto e mezzo dall’intervallo, quando con due triple consecutive a firma McDermott e Brown arriva il sorpasso. Napoli risponde bene al rientro in campo e continua il botta e risposta in campo tra le due compagini, con la Ge.Vi. che scappa fino al +6 e Varese che ristabilisce la leadership chiudendo avanti di tre punti il penultimo periodo. L’11-0 che apre l’ultimo quarto porta l’inerzia della sfida nelle mani dei padroni di casa, con un Pullen inarrestabile (33 punti totali) che infila tre tiri da tre consecutivi. Moretti e Shahid fissano il pareggio a 3’ dalla fine, la partita si accende con continui botta e risposta, che ancora il numero 0 chiude in favore di Napoli con una tripla più tiro libero a venti secondi dalla fine. Si stampa sul ferro il tiro della vittoria di Moretti per l’Openjobmetis , sconfitta 97-96 al termine di un incontro spettacolare ed avvincente. Quinta vittoria per i partenopei, resta a due la formazione ospite.

IL TABELLINO

GE.VI. NAPOLI- OPENJOBMETIS VARESE 97-96

(22-18, 41-45, 63-66, 97-96)

GE.VI. NAPOLI: Pullen 33 (3/7 da 2, 7/12 da 3, 6/7 tl), Jaworski 0 (0/3 da 3), De Nicolao 2 (1/1 da 2, 0/1 da 3), Lever 4 (2/3 da 2, 0/3 da 3), Ebeling 0 (0/1 da 3), Zubcic 24 (6/9 da 2, 1/6 da 3, 9/11 tl), Ennis 7 (2/9 da 2, 1/1 da 3), Owens 15 (6/7 da 2, 1/2 da 3), Sokolowski 12 (5/9 da 2, 0/2 da 3, 2/2 tl), Bamba n.e, Mabor Dut Biar 0, Saccoccia n.e. All. Milicic

OPENJOBMETIS VARESE: Shahid 14 (1/1 da 2, 3/5 da 3, 3/4 tl), Ulaneo 6 (2/2 da 2, 2/3 tl), Woldetensae 8 (0/1 da 2, 2/5 da 3, 2/2 tl), Virginio 5 (1/1 da 2, 1/2 da 3), McDermott 20 (2/4 da 2, 4/9 da 3, 4/4 tl), Cauley-Stein 5 (1/4 da 2, 1/1 da 3, 0/2 tl), Moretti 13 (1/3 da 2, 3/7 da 3, 2/2 tl), Zhao n.e, Hanlan 12 (3/6 da 2, 1/3 da 3, 3/3 tl), Assui N’Guessan n.e, Brown 13 (1/1 da 2, 3/11 da 3, 2/2 tl). All. Bialaszewski

