Basket, Messina guarda avanti: "Con l'Asvel dobbiamo andare oltre assenze e difficoltà"

VIGILIA DI EUROLEGA

A Lione senza Tonut, Flaccadori, Baron e Napier: l'EA7 si gioca tanto per tenere in vita le speranze europee. Messina: "Villeurbanne è un avversario difficile"

© IPA A Lione senza Tonut, Flaccadori, Napier e Baron. L'EA7 si prepara a giocare la sua prima gara nella LDCL Arena di Lione con diverse assenze e con pochissimo margine d'errore. Con otto gare ancora da giocare, Melli e compagni sono consapevoli di aver terminato i bonus, se vogliono alimentare la speranza europea. Lo scenario sarà una novità: il nuovo palasport di Lione, inaugurato in stagione, è l'impianto sportivo al chiuso più grande di Francia, al di fuori di Parigi.

L'Asvel, al contrario di Milano, non ha ambizioni di classifica, ma cerca un risultato di prestigio per una stagione che, fin qui, è stata caratterizzata dall'avvicendamento di tre allenatori e diverse modifiche al roster.

© IPA

L'Armani ha bisogno, in primis, di ritrovare il gioco che stava esprimendo prima della finale di Coppa Italia, a cui è arrivata con otto vittorie in dieci gare. Le difficoltà non sono poche: oltre agli assenti, la settimana è stata complicata dai rientri dei giocatori dalle nazionali. Una notizia buona, però, c'è: il recupero di Maodo Lo. Ettore Messina ha presentato la sfida, consapevole del quadro generale. "La nostra stagione riparte dopo una lunga pausa durante la quale molti dei nostri giocatori sono stati impegnati con le squadre nazionali. Cercheremo di superare le difficoltà fronteggiate nel preparare questa trasferta, ben consci di quanto sia importante per mantenere vive le nostre possibilità. Sappiamo che sarà una partita difficile, perché Villeurbanne dopo un altro cambio di allenatore ha ritrovato vitalità, ora ha un roster più profondo, e ha talento aldilà di quello che indica la classifica. Controllare il ritmo della gara e difendere bene sui loro realizzatori sarà fondamentale”