Basket, l’Olimpia vince gara 3 e si porta avanti nella serie

BASKET

I milanesi superano la Virtus Bologna 94-82 e vanno avanti 2-1. Melli fa 22 punti entrando dalla panchina, Shields 19



Una bella Olimpia Milano si prende gara-3 e torna in vantaggio nella finalissima scudetto del campionato italiano di basket. I lombardi sconfiggono la Virtus Bologna 94-82, prendendo il largo nel terzo quarto per poi controllare e portarsi sul 2-1 nel conteggio totale della sfida. Mattatori della serata Nick Melli, 22 punti entrando dalla panchina, e Shields, 19 punti con 7 rimbalzi. Agli emiliani non bastano i 18 dell’ex Hackett. © italyphotopress

L’Olimpia Milano torna avanti nella finalissima della Serie A di basket. I lombardi sconfiggono la Virtus Bologna 94-82 in gara-3 e si riportano in vantaggio, dopo aver vinto in trasferta la prima sfida della serie. Al Forum di Assago, gli uomini di coach Messina partono subito meglio, sfruttando una maggior precisione al tiro e una difesa poco attenta degli emiliani. In pieno primo quarto il divario sale già a 11 punti sul 25-14, ma gli uomini di Scariolo si riavvicinano, fino a chiudere il periodo sotto 31-27. La Virtus porta anche il suo primo sorpasso al rientro in campo, spinta dalle iniziative di Teodosic (14 punti a fine partita) e Hackett. Dall’altra parte però il Chacho smista palloni preziosi, Shields mette a referto 14 punti personali prima ancora della sirena e Hines gioca un’altra partita sontuosa in difesa. All’intervallo lungo l’Olimpia conduce 48-45, in una sfida ancora apertissima.

In una serata in cui le difese faticano a contenere il potenziale offensivo degli avversari, gli uomini di coach Messina allungano di nuovo a metà del terzo quarto. Nel secondo tempo infatti sale in cattedra Melli, che entra dalla panchina per mettere a referto 22 punti con 2/2 da tre e 9/13 dal campo. Hackett (18 punti, 6 rimbalzi e 5 assist) cerca di contenere il margine, ma i lombardi scappano via 78-68 alla fine del terzo quarto, trascinati da un ottimo parziale di Grant in uno dei momenti chiave della partita. Per gli emiliani, Belinelli firma qualche tripla preziosa per rimanere a tiro, ma Shields e Melli non perdonano, orchestrati ancora dal Chacho (8 assist totali). Sotto di 12 punti a un minuto dalla fine, la Virtus alza bandiera bianca: il finale è a palla ferma, per certificare il 94-82 finale. Milano torna quindi a condurre nella serie, avanti 2-1, e martedì sera al Forum proverà a costruirsi il primo match point.