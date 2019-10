Basket, l'Olimpia Milano onora Dino Meneghin: la sua 11 sarà ritirata

OLIMPIA MILANO

Dino Meneghin 11 per sempre. L'Olimpia Milano ha annunciato che ritirerà la sua maglia biancorossa la sera del 19 novembre, nel corso dell'intervallo della partita di Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv (non a caso proprio la squadra sconfitta dalla Milano di Meneghin nelle finali di Coppa dei Campioni del 1987 e del 1988). "È una bellissima sorpresa: desidero ringraziare Giorgio Armani, il presidente Dell'Orco, Ettore Messina e tutta l'Olimpia - il commento di Meneghin sul sito dell'Olimpia - Sapere che la maglia numero 11 sarà ritirata e che questo è un privilegio riservato a pochi mi onora. Il riconoscimento va a me, ma idealmente spetta a tutti i giocatori con cui ho giocato, per tantissimi anni, e che mi hanno accompagnato in questo percorso".

“È un onore per l’Olimpia e la sua proprietà, per il signor Armani – ha detto il presidente, Pantaleo Dell’Orco - avere l’opportunità di omaggiare e celebrare uno dei più grandi campioni della nostra storia, un uomo che ha dato tantissimo al basket italiano, non solo a Milano, interpretando il proprio ruolo secondo lo spirito di squadra, l’orgoglio e la combattività che hanno sempre contraddistinto i giocatori più apprezzati dal nostro pubblico. Ritirare la maglia numero 11 di Dino Meneghin non è un premio alla sua carriera, ma un atto dovuto, per tutto quello che rappresenta, oltre che un immenso piacere”.

Una carriera straordinaria quella di Meneghin, che dopo aver vinto cinque Coppe Campioni con Varese, si è trasferito a Milano nel 1982 e con l'Olimpia ha vinto cinque scudetti, due Coppe dei Campioni, una Coppa Korac, una Coppa Intercontinentale, fino al Grande Slam del 1987. Tre anni più tardi divenne il primo giocatore italiano scelto nei draft Nba, dagli Atlanta Hawks, mentre con la maglia della nazionale azzurra ha giocato quattro Olimpiadi (argento nel 1980) e vinto l'oro agli Europei del 1983 e il bronzo nel 1971 e nel 1975.

