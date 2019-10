Basket, Serie A: Milano passa a Roma 79-73

L’Olimpia Milano rialza la testa in campionato e, dopo due sconfitte consecutive, ritrova quel successo in trasferta che le mancava dallo scorso 26 settembre, sul campo di Treviso. La Virtus Roma mette seriamente in difficoltà gli uomini di coach Messina nel primo tempo, praticamente dominato dai padroni di casa. Poi però, dopo l’intervallo lungo, l’Armani rimonta il -13, trascinata da Micov e Sergio Rodriguez. Al PalaTiziano finisce 79-73 per i meneghini.