Basket, la Virtus Bologna vince l'EuroCup: travolto il Bursaspor 

EUROCUP

Alla Segafredo Arena, la formazione di Scariolo parte forte e vince 80-67, conquistando il trofeo e un posto nella prossima Eurolega

La Virtus Bologna completa l'impresa e vince l'EuroCup di basket. Alla Segafredo Arena, la formazione di Scariolo si impone 80-67 sul Bursaspor, conquistando per la prima volta il trofeo e garantendosi l'accesso alla prossima Eurolega. Decisiva l'ottima partenza nel primo quarto (25-12), con i campioni d'Italia trascinati da Teodosic e Belinelli, rispettivamente a referto con 21 e 12 punti: inutili i 14 di Dudzinski per i turchi. ipp

La Virtus Bologna completa l'impresa: batte il Bursaspor e si aggiudica la prima EuroCup della sua storia, garantendosi inoltre l'accesso alla prossima Eurolega. Nel primo quarto di una favolosa Segafredo Arena, sale subito in cattedra Teodosic: nel 14-7 di metà periodo, 8 punti portano la firma del serbo, vero trascinatore delle Vu Nere. I turchi provano a tenere il passo dei padroni di casa, ma in 7 minuti Belinelli ne fa 7: tra questi, la tripla all'ultimo possesso felsineo che vale il 25-12 a fine primo quarto. Il distacco resta sostanzialmente invariato anche a metà gara, quando il tabellone dice 41-32 in favore dei campioni d'Italia. Il Bursaspor prova ad affidarsi a Bitim per accorciare le distanze, ma prima dei 10 minuti conclusivi il vantaggio si riduce soltanto di un punto.

Il vero momento di difficoltà per la Virtus arriva ad inizio ultimo quarto, quando i turchi si riavvicinano e risalgono fino al 64-59. A quel punto, però, i campioni d'Italia rispondono nel migliore dei modi, ristabilendo le distanze e dominando: 16-8 per un parziale che pone anzitempo fine al match, facendo esplodere di gioia e già prima della sirena una Segafredo Arena da record. Finisce 80-67: a trascinare le Vu Nere è un super Milos Teodosic da 21 punti e 4/8 dall'arco, oltre ad un perfetto 4/4 in area. Prestazione monumentale accompagnata dai 13 di Jaiteh e Weems e i 12 di un Belinelli attivo soprattutto in avvio di gara, ma comunque decisivo con la sua esperienza. Inutili i 14 di Dudzinski, invece, per i turchi, che non riescono a centrare un'altra impresa e devono arrendersi ad una Virtus Bologna da sogno.