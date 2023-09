Basket, la Supercoppa è della Virtus Segafredo! Dominata Brescia

BASKET

La formazione emiliana supera la Germani in finale con il punteggio di 97-60: terzo successo consecutivo per le V Nere

© italyphotopress 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Supercoppa italiana assegna oggi il primo titolo stagionale del basket italiano: tra la Virtus Bologna e Brescia è il team di coach Banchi ad alzare il trofeo, aggiudicandosi nettamente la finale con il risultato di 97-60. Si tratta del terzo successo consecutivo nella competizione per le V Nere, il quarto in totale. Partita largamente dominata dalla Segafredo, trascinata da Cordinier (17 punti), Shengelia (15) e Mickey (15).

Al Palaleonessa A2A la Virtus Bologna trova la terza vittoria consecutiva in Supercoppa italiana, mentre Brescia interrompe il proprio sogno con una sconfitta pesante nell’atto finale della competizione: finisce infatti 97-60 l’incontro. Il match si apre con sette punti consecutivi di Cordinier, con il francese che si rivela autentico mattatore dell’avvio positivo della Segafredo, giunta fino al 10-0 prima di vedere il primo punto della Germani Brescia, in netta difficoltà nei primi minuti. Il vantaggio giunge anche a diciassette lunghezze nel primo quarto, con la compagine lombarda che fatica molto a trovare le contromisure agli uomini di coach Banchi, avanti 27-10 alla sirena (sette dei dieci punti sono firmati da Bilan). La qualità di Bologna passa anche da Mickey, che in apertura del secondo periodo apre ulteriormente il gap, mentre le speranze di rimonta di Brescia sono legate a Massinburg e Burnell, con Della Valle che gradualmente entra nel match e restituisce fiducia ai suoi, arrivati fino al meno otto prima del nuovo allungo firmato Belinelli: è 48-35 all’intervallo. La Germani torna in campo apparentemente con un buon piglio ma Shengelia, Cordinier e Mickey riescono rapidamente a riportare la Virtus ad un margine più che rassicurante e gli avversari crollano, tanto che al termine del terzo periodo il punteggio dice 76-43 e Brescia è fuori definitivamente dalla partita (28-8 il parziale del quarto). Il risultato finale è di 97-60: terzo successo consecutivo degli emiliani nella competizione quindi, che oggi sono stati trascinati da Cordinier (17 punti), Shengelia (15 ed MVP) e Mickey (15). Per i lombardi sono Della Valle (12) e Bilan (14) i top scorers.

TABELLINO

Virtus Segafredo: Belinelli 9, Shengelia 15, Hackett 2, Dunston 0, Cordinier 17, Pajola 8, Smith 11, Mascolo 2, Cacok 6, Mickey 15, Polonara 4, Abass 8. All. Banchi

Germani Brescia: Christon 9, Gabriel 0, Bilan 14, Della Valle 12, Petrucelli 1, Burnell 11, Massinburg 9, Tanfoglio (n.e.), Cobbins 0, Cournooh 2, Akele 2, Porto (n.e.) All. Magro

