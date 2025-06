Kyle Hines: "Chacho? Una delle ragioni per cui sono venuto a Milano"

La Milano 2020/21 era speciale? Eravamo tutti arrivati all’Olimpia Milano per un motivo. Tutti eravamo concentrati sul raggiungere un solo obiettivo e questo rende sempre le cose più facili. Guardandomi attorno, vedevo Delaney e Rodriguez, Datome e Micov: eravamo tutti lì per vincere dei titoli e riportare l’Olimpia dove non era stata per tanto tempo. La stoppata su Baldwin in gara5 col Bayern? Penso che fossimo avanti di 10-12 punti a meno di un minuto dalla fine. Pensavamo di avere la vittoria in pugno, ma con il Bayern Monaco tutte le partite si risolvevano alla fine e ad un certo punto è stata coma una valanga incontrollabile. Ma uscendo da quel time-out sapevo che avrei dovuto fare una giocata decisiva. Avevamo lavorato duramente per tutto l’anno per arrivare a quel punto. Sapevo che l’ultimo tiro l’avrebbe preso Wade Baldwin, perché so chi è, la sua personalità, il talento. Ho cercato di leggere e capire dove voleva andare. Grazie a Dio, non ho fatto fallo e sono riuscito a mettere le mani sulla palla e vincere la palla a due. Lo 0-4 con Bologna? Dopo quella stagione, perdere 4-0 la finale scudetto è stato ingiusto. Dentro di noi eravamo consci di essere la squadra migliore, ma non riuscimmo a giocare insieme, a trovare un modo per vincere le partite a prescindere dalle circostanze. Ma quell’esperienza spiacevole ci ha impartito una lezione: bisogna sempre continuare a giocare, sapere cosa serve fare per vincere un titolo soprattutto contro una squadra competitiva come Bologna. Qualcuno di noi giocava la finale per la prima volta e forse, forse, abbiamo ritenuto che la vittoria fosse scontata. Ma quello che personalmente ho imparato è che vincere non è scontato e per vincere devi – ogni giorno, ogni singola partita – fare quello che ti ha portato in quella posizione. Quella sconfitta pesante ci ha fatto diventare una squadra migliore, un gruppo di persone migliori.