Basket, la NBA omaggia Russell: più nessuno potrà indossare la maglia n° 6

DECISIONE STORICA

Gli unici giocatori esentati saranno quelli, come LeBron James, che indossano già il numero 6

© afp Decisione storica e senza precedenti della NBA per omaggiare Bill Russell, il giocatore più forte della storia, morto il 31 luglio all'età di 88 anni. La lega professionistica americana ha scelto di ritirare per sempre il numero 6 che l'ex cestitista ha indossato per 13 stagioni ai Boston Celtics. Non solo i Celtics quindi non vedranno più quel numero sulle maglie dei propri giocatori, ma tutte e 30 franchigie. Gli unici giocatori esentati da questo provvedimento saranno quelli, come LeBron James ai Lakers, che indossano già il numero 6 e che potranno continuare a portarlo sulla schiena fino al termine della loro carriera.

In onore dell’iconico campione, i giocatori vestiranno una patch sulla spalla destra delle loro divise per commemorare la sua scomparsa e ogni parquet della lega metterà in mostra un logo a forma di trifoglio (simbolo storico legato alla squadra di Boston) con il numero 6. Solo Boston farà eccezione e vestirà un simbolo dedicato (e non ancora definito).

Vedi anche Basket Basket: addio alla leggenda Nba Bill Russell, aveva 88 anni