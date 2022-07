Basket: addio alla leggenda Nba Bill Russell, aveva 88 anni

© Getty Images

E' morto all'età di 88 anni Bill Russell, leggenda della Nba e dei Boston Celtics. Ne dà notizia un comunicato sul suo profilo twitter ufficiale, dove si legge che Russell è mancato "serenamente" con al suo fianco la moglie Jeannine. Nel corso della sua carriera con i Celtics il centro ha vinto 11 titoli Nba di cui 8 consecutivi fra il 1959 al 1966, un record che resiste ancora oggi. Russell è stato inserito nella Hall of Fame del basket sia come giocatore che come allenatore. Oltre ai suoi successi in campo, infatti, ha anche vinto due titoli Nba da capo-allenatore, il primo afro-americano a riuscirci nella storia. Per tutti i suoi incredibili risultati, il premio di MVP delle Finals è stato intitolato a lui sin dal 2009.