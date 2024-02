Basket: la Lettonia di Banchi sorprende la Spagna, Scariolo e Rubio k.o.

© Getty Images

Per la seconda volta nel giro di qualche mese, dopo il successo in occasione del Mondiale di settembre 2023, la Lettonia di Luca Banchi ha la meglio sulla Spagna del coach di cui ha preso il posto alla Virtus Segagredo Bologna, ovvero Sergio Scariolo. Nella gara d'esordio nelle qualificazioni agli Europei di basket del 2025, l’attuale coach delle V Nere ha superato il suo predecessore con il risultato di 75-79 a Saragozza. Il miglior marcatore dei lettoni è stato Rihards Lomazs, guardia ingaggiata proprio da Bologna a stagione in corso e che Banchi conosceva bene grazie alla Nazionale. L'unica nota positiva per la Spagna è il ritorno in campo di Ricky Rubio dopo diversi mesi di assenza a causa di problemi di personali: prestazione solida con 11 punti e 5 assist in 20′.