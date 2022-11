Basket, qualificazioni Mondiali 2023: Italia ko all'overtime contro la Spagna

Qualificazioni Mondiali

I ragazzi di Pozzecco lottano come dei leoni, contro i campioni d'Europa e del mondo, ma cadono ai supplementari: vincono 88-84 gli iberici. Non bastano i 20 punti di Mannion

© italyphotopress Com'era già successo negli Europei contro la Francia, sono i supplementari a strappare la vittoria all'Italia di Gianmarco Pozzecco, che viene sconfitta dalla Spagna nelle qualificazioni ai Mondiali 2023. Finisce 88-84 per gli iberici, con la prestazione-monstre di Jaime Fernandez (28) a cancellare i 20 punti di Mannion. Gli azzurri sono ora secondi nel girone con cinque vittorie e due sconfitte. Lunedì la sfida alla Georgia.

È nuovamente l'overtime a spegnere i sogni da giant-killer dell'Italbasket di Gianmarco Pozzecco, che viene sconfitta 88-84 nei tempi supplementari dalla Spagna e resta seconda nel girone di qualificazione ai Mondiali 2023. In una sfida dal clima particolare, vista l'assenza dei giocatori Nba e di molti protagonisti dell'Eurolega, Pozzecco deve rinunciare ai suoi big: non presenti Fontecchio, Melli, Polonara e Datome oltre all'infortunato Tonut. Ne esce un'Italia più operaia, che inizialmente risponde colpo su colpo alla Spagna: i campioni d'Europa e del mondo tentano una primissima fuga, ma la tripla di Petrucelli sancisce il 9-9. Nei minuti seguenti del primo quarto, però, la formazione di Scariolo allunga fino al +10 che vale il massimo vantaggio. Mannion e Severini riportano sotto gli azzurri, fino al 22-18 per la Roja. Il secondo quarto è dai due volti: la Spagna allunga di nuovo, ma viene ripresa dall'ira funesta di Spissu, che realizza cinque punti in pochissimi secondi. L'Italia pareggia sul 32-32 e trova il primo vantaggio col libero di Biligha, prima della reazione iberica: si va al riposo di metà gara sul 36-33 per i nostri rivali, che allungano nel terzo quarto sulla spinta di Diaz e Fernandez. L'Italia, nonostante l'ottima fase difensiva di Biligha, scivola così a -6 (55-49). L'ultimo periodo è quello dell'assalto azzurro: Severini e Mannion firmano il pareggio, Baldasso porta la Nazionale sul +2 e infiamma la Vitrifrigo Arena di Pesaro. Si lotta su ogni pallone, con l'Italia che va sul +4 e viene ripresa dai rivali, prima del rush finale: la tripla di Spissu vale il +1 azzurro, poi Fernandez riporta avanti gli iberici. Pareggia Mannion sul 70-70 e si va all'overtime, che premia la Spagna: Jaime Fernandez trascina i suoi, spezzando l'equilibrio e chiudendo con 28 punti. Il turning point è la tripla che vale il +4 iberico, che resiste fino al termine: la Spagna vince 88-84 a Pesaro, Scariolo trionfa nella sua città e all'Italia non bastano i 20 punti di uno strepitoso Mannion. Ora gli azzurri sfideranno la Georgia (lunedì) per blindare il secondo posto nel girone.