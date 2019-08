Basket, il ct Sacchetti "taglia" Aradori: niente Mondiali

La sconfitta, pesante, contro la Grecia, non è l'unico scossone in casa Italbasket. Il giorno dopo il ko all'esordio nel torneo dell'Acropoli, il ct Meo Sacchetti ha comunicato l'esclusione di Pietro Aradori dalla rosa dei 12 giocatori che vestiranno la maglia azzurrai ai prossimi Mondiali in Cina. Una decisione incassata non troppo bene dal giocatore, passato dalla Virtus alla Fortitudo, che avrebbe saltato la riunione tecnica in vista della partita contro la Seriba ed è stato autorizzato a lasciare domani il ritiro di Atene. Aradori era già stato escluso dal match contro la Grecia.

