Italbasket: Melli non recupera e salta i Mondiali

Niente Mondiali di basket per Nicolò Melli. L'azzurro, che si è sottoposto a un intervento al ginocchio il 27 giugno scorso, non riuscirà infatti a recuperare in tempo per aggregarsi alla squadra in vista del torneo iridato, che si svolgerà in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. A Ferragosto l'Italbasket partirà alla volta di Atene per giocare il Torneo dell'Acropolis dal 16 al 18 agosto contro Grecia, Serbia e Turchia. Lunedì 19 il trasferimento a a Shenyang, in Cina.