Basket, il coronavirus ferma anche Eurolega ed Eurocup

DECISIONE UFFICIALE

L'Eurolega e la Eurocup di basket sono sospese fino a nuova comunicazione per il coronavirus. "In queste situazione - spiega il direttivo in una nota ufficiale - diventa impossibile mantenere la regolarità dei tornei. Dobbiamo preservare la salute e la sicurezza delle squadre e degli spettatori".

Sono così momentaneamente sospese EuroLega, EuroCup ed Euroleague Next Generation Tournament. Soltanto ieri erano state vietate le gare in Italia, ma adesso arriva la sospensione come fatto questa notte dalla Nba. Ax Milano, Umana Venezia e Segafredo Bologna sono le italiane coinvolte in queste manifestazioni.

