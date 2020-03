Basket, due giocatori di Pesaro positivi al coronavirus

Giorni difficili per l'Italia, giorni difficili anche la Victoria Libertas di Pesaro che, dopo aver lasciato partire Thomas e Williams per gli Stati Uniti a causa della preoccupazione per il coronavirus, annuncia la positività di due giocatori, di cui viene nascosta l'identità per motivi di privacy. "La società si sta adoperando per adottare tutti i provvedimenti necessari seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie" si legge nella nota ufficiale.