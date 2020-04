Basket: gli Europei spostati dal 2021 al 2022, un girone a Milano

BASKET

La Federazione Internazionale Pallacanestro (Fiba) ha ufficializzato il nuovo calendario delle manifestazioni in programma nei prossimi anni. L'Europeo 2021 maschile è stato posticipato al 2022 e si disputerà dall'1 al 18 settembre. Uno dei gironi sarà disputato a Milano: l'Italia tornerà ad ospitare una fase del torneo continentale a 31 anni di distanza da Roma 1991. Confermato l'Europeo femminile nel 2021.

La volontà della FIP era quella di organizzare l’evento nell’anno del centenario dalla propria nascita, l’emergenza Covid-19 ha costretto la FIBA a posticipare il torneo per evitare la concomitanza con i Giochi Olimpici di Tokyo. Quanto al torneo femminile, confermato nel 2021 l'EuroBasket Women (Francia e Spagna, 17-27 giugno) mentre il Mondiale 2022 si giocherà in Australia dal 22 settembre all'1 ottobre.



"Non posso che ringraziare il segretario generale della FIBA Andreas Zagklis per come è stato vicino all'Italia in questo periodo tremendo - ha commentato il presidente FIP Giovanni Petrucci - e per aver mostrato la sensibilità giusta per le decisioni prese che vanno nella direzione che noi auspicavamo. La FIBA ha confermato, spostandolo di un anno, il girone di qualificazione alla fase finale dell'EuroBasket già previsto a Milano e questo dà una forza e uno spessore maggiore alla nostra azione una volta che sarà possibile tornare in sicurezza a giocare".



La prossima edizione del Mondiale Maschile si giocherà a settembre 2023 in Giappone, Indonesia e Filippine, che ospiterà anche la fase finale della rassegna iridata.