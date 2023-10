Basket: Francia beffata, Embiid giocherà con gli Usa

BASKET

La stella dei 76ers ha scelto di vestire la maglia a stelle e strisce per andare a Parigi 2024: "Amo il mio paese d'orogine, ma voglio giocare le Olimpiadi"

© Getty Images L'Mvp in carica della Nba, Joel Embiid ha comunicato a Usa Basketball che intende giocare per loro alle prossime Olimpiadi di Parigi. Embiid ha informato la federazione e l'amministratore delegato Grant Hill della sua decisione questa settimana e lo ha rivelato pubblicamente giovedì. Gli Usa Basketball annunceranno la squadra per i Giochi non prima della primavera del 2024, ma se in buona salute, Embiid sembrerebbe certo di avere uno dei 12 posti nella squadra che sarà allenata da Steve Kerr di Golden State. Si prospetta una squadra stellare, visto che già campioni come LeBron James, Kevin Durant e Steph Curry hanno dato la loro disponibilità.

Vedi anche Basket Basket, Banchero: "No all'Italia? Sognavo di giocare per gli Usa" Embiid è diventato cittadino statunitense l'anno scorso e avrebbe potuto anche scegliere di giocare per la Francia - o anche per il Camerun, dove è nato, se si fosse qualificato per i Giochi di Parigi. "Sono qui da cosi' tanto tempo", ha detto Embiid a Fort Collins, in Colorado, dove i 76ers stanno tenendo il ritiro pre campionato e dove Embiid ha incontrato il gm di Usa Basketball Gran Hill questa settimana. "Negli ultimi anni, ogni decisione che ho preso si e' basata solo sulla famiglia. La mia famiglia, mio figlio, e la possibilita' di rappresentare un paese come gli Stati Uniti, con mio figlio nato qui... Amo il mio paese d'origine, ma voglio davvero giocare alle Olimpiadi", ha concluso Embiid. Vedi anche Basket Banchero: "Con l'Italia è finita bene, li ho ringraziati con un messaggio"