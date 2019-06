Basket, Europei donne: l'Italia batte la Slovenia 75-57 ed è seconda nel girone

30/06/2019

Al Cair Sports Center di Nis (Serbia) l' Italia si assicura il secondo posto nel gruppo C degli Europei di basket . Il successo contro la Slovenia per 75-57 permette alle ragazze allenate da Marco Crespi di chiudere il girone in seconda posizione e di affrontare a Belgrado martedì sera la Russia agli ottavi di finale. Francesca Dotto, Crippa e Andrè trascinano le compagne contro le slovene con uno spettacolare terzo quarto.

Slovenia sempre avanti nei primi 5 minuti di gioco: Dotto e Sottana inseguono i canestri messi a segno da Prezelj e Baric. Penna ruba un gran palla, poi Francesca Dotto subisce il fallo antisportivo da parte della stessa Baric ma fa solo 1/2 dalla lunetta. Olbis Andrè firma il primo vantaggio per le Azzurre, prima che il piazzato dalla media di Jakovina e i due liberi di Baric non valgano il +3 sloveno (11-14). Andrè pareggia i conti con un bel piazzato, ma le avversarie tornano davanti con la tripla di Jakovina e il tiro frontale dai sei metri abbondanti di Evans. Penna riporta a contatto l’Italia ma poi commette il suo secondo fallo e Crespi la toglie per inserire Cinili; la Slovenia chiude il primo quarto sul 21-18 con Evans. La bomba di Martina Crippa vale la parità e viene subito dopo imitata da Sottana (26-23). Il vantaggio azzurro rimane invariato quando Sottana va a segno dopo i due liberi di Friskovec. Romeo subisce il fallo da Evans e non sbaglia dalla lunetta il +5 a metà del secondo periodo. Crippa corregge a canestro l’errore di Andrè, Cinili trova un gran penetrazione e Zandalasini pesca il +6 dalla linea di fondo; Oblak decreta il 36-32 poco prima dell’intervallo lungo.



L’Italia scappa all’inizio del terzo quarto con le triple di Crippa e di Francesca Dotto; Andrè raggiunge doppia cifra su una gran palla di Crippa (47-36). Evans e Baric provano a fare riavvicinare la Slovenia con il -5, Zandalasini e Crippa fanno insieme 5/6 dalla lunetta con le Azzurre che volano sul 52-42 e con la Slovenia che esaurisce il bonus a tre minuti dalla sirena. La stessa Zandalasini e Romeo fissano il risultato sul 56-43 alla fine del penultimo periodo di gioco. Il gran rimbalzo in attacco di Andrè le fa guadagnare subito un altro giro ai tiri liberi; Penna segna il punto del +15. La Slovenia avanza a -11 e coach Crespi chiama timeout. Francesca Dotto e Cinili ristabiliscono subito le distanze: 63-48. Dotto mette a segno 5 punti consecutivi. Baric e Prezelj non bastano per fermare l’emorragia: Crippa e Zandalasini sigillano il +19 italiano. Francesca Dotto decreta la fine delle ostilità per 75-57. L’Italia chiude il girone al secondo posto. Martedì sera a Belgrado ci sarà il barrage in forma di ottavo di finale contro la Russia.