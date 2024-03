Eurolega: ripresa fatale alla Virtus, sorride l'Olympiacos

eurolega

Al Pireo finisce 74-69: i greci rimontano, vincono grazie al 20-5 del terzo quarto e agganciano le Vu Nere

© instagram Brutta sconfitta in Eurolega per la Virtus, che perde 74-69 in casa dell'Olympiacos. Al Pireo, fatale la ripresa: dopo il 46-37 dell'intervallo lungo in favore della formazione di Banchi, decide il secondo tempo e soprattutto il 20-5 del terzo quarto in favore degli ellenici. Inutili i 15 punti messi a referto da Shengelia: ora la corsa ai playoff delle Vu Nere, agganciate proprio dai greci a 17-11 di record, si complica.

Secondo tempo da dimenticare al Pireo per la Virtus Bologna, che nella ventottesima giornata di Eurolega perde 74-69 in casa dell'Olympiacos. Eppure, il primo tempo delle Vu Nere è promettente, specialmente il secondo periodo che consente alla formazione di Banchi, dopo il minimo vantaggio (22-21) in apertura, di andare all'intervallo lungo sul +9. Proprio al rientro sul parquet di Atene, però, arrivano il ribaltone e un terzo periodo da incubo per gli ospiti e da sogno per gli ellenici.

Dal 47-36, infatti, si passa al 57-51 in favore della formazione di Bartzokas: un parziale di 20-5 che stravolge la gara. Virtus inefficace sotto canestro, mentre i padroni di casa, guidati da Kostas Papanikolaou che chiude con 16 punti da top scorer, volano e si portano sul +7 (68-81) a pochi minuti dalla fine del match. La tripla di Pajola dà il 71-67 e la speranza di overtime, ma sempre dall'arco Peters manda in archivio la gara a 16" dalla fine: prima 74-67, poi il definitivo 74-69. Non bastano i 15 punti di Tornike Shengelia: ora, la Virtus è a 17-11 di record, esattamente come l'Olympiacos, al quinto successo di fila, e il Fenerbahce. A sei giornate dalla fine della Regular Season, Banchi non è ancora sicuro di disputare direttamente i playoff.

IL TABELLINO

OLYMPIACOS PIRAEUS-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 74-69

(21-22, 37-46, 57-51)

Olympiacos Piraeus: Canaan 12 (1/1 da 2, 3/7 da 3, 1/1 tl), Lountzis 0, Fall 11 (5/6 da 2, 1/6 tl), Papanikolaou 16 (2/2, 3/5, 3/6 tl), Peters 8 (2/5 da 2, 1/3 da 3), Williams-Goss 6 (2/5 da 2, 2/2 tl), Wright 4 (1/3 da 2, 2/4 tl), Mitrou-Long 0, Brazdeikis 2 (2/2 tl), Petrusev 7 (2/5 da 2, 3/5 tl), McKissic 8 (2/3, 1/3, 1/2 tl. N.e.: Sikma. All.: Bartzokas

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 0, Belinelli 10 (1/4, 2/8, 2/3 tl), Hackett 10 (1/4, 2/5, 2/2 tl), Mickey 7 (3/7 da 2, 1/1 tl), Dunston 2 (2/2 tl), Lundberg 6 (2/5 da 2, 2/3 tl), Pajola 6 (2/2 da 3), Dobric 5 (1/1 da 2, 1/1 da 3), Shengelia 15 (6/10 da 2, 3/4 tl), Zizic 4 (2/2 da 2), Abass 4 (2/2 da 2). N.e.: Polonara. All.: Banchi

