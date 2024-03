Basket, Eurolega: Milano è obbligata a vincere contro il Partizan

DOMANI IN CAMPO

La formazione di Ettore Messina continua la caccia a un posto ai play-in di Eurolega di basket

Non sono mai state partite banali quelle tra EA7 Emporio Armani Milano e Partizan Mozzart Bet Belgrado. Non lo sarà nemmeno domani sera, quando si affronteranno (palla a due alle 20:30) per il Round 28 di Eurolega di basket. La sconfitta contro il fanalino di coda ASVEL Villeurbanne ha fatto scendere la squadra di Ettore Messina al 13º posto in classifica, con un record di 11-16 alle porte di un rush finale colmo di scontri diretti e decisivi per acciuffare un posto ai play-in.

© ufficio-stampa

Zeljko Obradovic ha vinto il suo primo titolo europeo nel 1992 battendo proprio l’Olimpia nella semifinale delle Final Four di Istanbul. I due allenatori hanno vinto 13 titoli europei in coppia, sono anche i tecnici con più presenze e vittorie nella storia della competizione. Il Partizan ha tre ex Olimpia, Kevin Punter, Zach LeDay e James Nunnally. Non mancano le storie all’interno di questa gara, che per l’Olimpia sarà la settima stagionale con oltre 10mila presenti. In casa ha vinto cinque delle ultime sei, è reduce dai successi su Barcellona e Real Madrid e vuole continuare la serie per migliorare fin dove possibile la propria posizione in graduatoria.

"Affrontiamo una squadra molto fisica che ovviamente, come tutte le squadre di coach Obradovic, è anche molto ben organizzata - spiega Messina. Per noi saranno molto importanti il controllo dei rimbalzi, la difesa in transizione e un attacco ben bilanciato tra gioco dentro e gioco fuori. Sarà anche un piacere rivedere Kevin Punter e Zach LeDay, due eccellenti giocatori che ci hanno accompagnato durante la stagione 2020/21".

Rispetto alla trasferta di Lione – ma anche alla gara di campionato con Varese – tornano disponibili Shabazz Napier, Nikola Mirotic e Diego Flaccadori, quindi sarà una rotazione più ampia, con maggiori opzioni e opportunità. Restano fuori oltre a Billy Baron anche Alex Poythress e Stefano Tonut.