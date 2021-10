Basket, Eurolega: tre su per Milano, steso anche il Maccabi

Dopo i bei successi contro CSKA Mosca e Basconia, Milano stende agevolmente anche il Maccabi Tel Aviv: al Forum finisce 83-72 per l’Olimpia, che ottiene il terzo successo in tre match in questa Eurolega. Ottimi primi dieci minuti per l’Armani, avanti di 11 punti (26-15); il divario raddoppia all’intervallo lungo (52-30) grazie a Delaney e Mitoglou. Nella ripresa (con anche Hall sugli scudi per Milano) gli ospiti riducono le distanze, ma non basta.