Basket, Eurolega: l’Olimpia batte il Partizan, Bologna torna a vincere contro l’Alba Berlino

EUROLEGA

L’Armani stende la formazione serba 76-62 al Forum, la squadra di Scariolo domina 96-74 in trasferta

© italyphotopress Nel ventottesimo turno di Eurolega l’Olimpia Milano piega il Partizan Belgrado 76-62 tra le mura casalinghe del Forum. La squadra di Messina fatica offensivamente nel primo quarto, ma riesce a rimontare e a ribaltare il risultato con un quarto periodo sontuoso di Baron e Davies. Torna alla vittoria anche la Virtus Bologna, che parte male e poi demolisce l’Alba Berlino 96-74 grazie a un super Teodosic da 21 punti e 6 assist.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – KK PARTIZAN MOZZART BET BELGRADO 76 – 62

Bella vittoria per l’Olimpia Milano, che in casa supera il Partizan Belgrado 76-62. L’attacco meneghino fatica nella prima metà del primo periodo, con gli ospiti che volano subito sul 10-2 grazie a quattro canestri consecutivi di Punter. All’uscita dal time-out la squadra di Messina inizia a muovere un po' il tabellino, con il primo quarto che si chiude sul 19-13 serbo. L’Olimpia riesce a sbloccarsi offensivamente nel secondo quarto, nella cui parte centrale apre un parziale di 8-0 (non facendo segnare la squadra di Obradovic per oltre tre minuti. Melli e Hines sono protagonisti nel secondo periodo, che manda le due squadre negli spogliatoi sul 30-29 in favore dell’Armani. La partita è bellissima nel terzo periodo, con continui cambi di vantaggio: per l’EA7 è Voigtmann a segnare con più continuità, a cui risponde un Punter in serata di grazia. Nel finale del terzo quarto sblocca il suo tabellino personale anche Davies, e Milano chiude un terzo periodo combattutissimo avanti di tre lunghezze (49-46). È proprio Davies il protagonista dello strappo dei lombardi a inizio del quarto periodo, che per altri tre minuti tengono gli ospiti a zero punti, segnandone 11 consecutivi (sul 60-46). I serbi cercano di rientrare con i cinque punti consecutivi di Exum, ma Davies e Baron continuano a punire la difesa ospite, che molla la presa nei minuti finali. Vince l’Olimpia Milano 76-62, siglando la dodicesima vittoria in ventisette partite di questa Eurolega. Dodicesima sconfitta invece per il Partizan, che scricchiola ai margini della zona Final Eight.

ALBA BERLINO–VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 74–96

Torna alla vittoria la Virtus Bologna, che demolisce l’Alba Berlino 96-74. I padroni di casa partono forte, con tre canestri consecutivi (due di Olinde) che aprono la gara sul parziale di 6-0. Il lavoro di Jaiteh fa rientrare il quintetto bolognese, che non lascia scappare i suoi avversari. L’attacco virtussino inizia a funzionare nella seconda parte del primo quarto, che vede gli ospiti aprire un parziale di 22-8 (dopo il 6-0 tedesco iniziale). Alla prima pausa breve Bologna è avanti 22-14. Nel secondo quarto l’Alba lavora bene a rimbalzo offensivo, ma la squadra di Scariolo ha tanta qualità offensiva, con Belinelli, Teodosic e Weems. La tripla di Mickey nell’ultimo minuto sancisce il +18 per la Segafredo, che chiude il primo tempo in assoluto dominio sul 49-33. La squadra di Berlino esce dagli spogliatoi con più aggressività, con il lavoro di Sikma sotto il ferro che permette alla squadra di Gonzalez di rosicchiare qualche punto. A dare il nuovo strappo per Scariolo è nuovamente Teodosic, che con un paio di tiri dall’arco riporta gli emiliani sul 71-52 a tre minuti dalla fine del terzo periodo. Le percentuali di tiro delle V nere sono estremamente alte, con il tabellino che a dieci minuti dal termine dell’incontro è sul 77-59. L’ultimo periodo è di fatto pura accademia, con la Segafredo che rimane in pieno controllo della gara. A meno di tre minuti dalla fine il vantaggio bolognese tocca anche i trenta punti (93-63), con i padroni di casa che accorciano nel finale solamente per rendere meno pesante il passivo. Finisce 96-74, con la Virtus che registra la tredicesima vittoria e tiene vive le tiepide speranze per le Final Eight. Resta fanalino di coda l’Alba Berlino, ferma soltanto a sette vittorie.

