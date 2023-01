Basket, Eurolega: l’Olimpia Milano cade contro l’Olympiacos

BASKET

La squadra di Messina perde 82-66 al Pireo dopo tre vittorie consecutive: i greci agganciano la vetta

© ipp Si ferma a tre vittorie consecutive la striscia positiva dell'Olimpia Milano in Eurolega: nella diciassettesima giornata l'Olympiacos vince 82-66 contro la squadra di Messina, che incassa l'undicesima sconfitta nella competizione. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato (44-38) i padroni di casa prendono il largo tra la fine del terzo e l'inizio dell'ultimo quarto. Grande prova di Peters (16 punti), per gli ospiti non bastano i 12 di Baron.

Dopo le tre vittorie consecutive in Eurolega arriva l’undicesima sconfitta per l'Olimpia Milano di Ettore Messina: l'Olympiacos vince 82-66 e aggancia la testa della classifica con una grande prestazione nel secondo tempo. Un primo quarto tutto sommato equilibrato fino ad una manciata di minuti dal termine. Gli ospiti partono bene con Melli e Davies, ma soffrono sotto canestro la fisicità di Fall. Rimane costante ma soprattutto freddissimo dentro e fuori dall’arco Alec Peters, che punisce le disattenzioni di Milano negli ultimi 120 secondi: prima sirena che ferma il parziale sul 27-15.

Nel secondo periodo prova la reazione l’Olimpia: a suonare la carica è Billy Baron con un paio di canestri che riportano il distacco ad una sola cifra. Importante anche l'ingresso di Voigtmann a coadiuvare la maggiore intensità difensiva della squadra di Messina. La tripla allo scadere di Vezenkov fa respirare la squadra di Bartzokas che va all'intervallo sempre in vantaggio, ma con qualche certezza in meno (44-38).

Nella ripresa, ritmi leggermente più bassi, così come le percentuali al tiro, da una parte e dall'altra. La tripla di Walkup spezza le gambe all’Olimpia a metà terzo quarto, riportando i greci sul +9 all’interno di un parziale di 8-0. A fine terzo quarto è Sloukas, sempre con un tiro da tre, a fissare il punteggio sul 59-44.

È ancora Walkup con un paio di palle recuperate importantissime a incanalare la partita per i padroni di casa nel quarto periodo. Milano molla piano piano la presa e i greci registrano un altro parziale di 9-0, chiudendo di fatto la pratica. Finisce 82-66: 16 punti totali per Peters, mattatore dell'Olimpia soprattutto nel primo tempo. Brutta caduta in Europa per Milano che tornerà in campo in Eurolega il 10 gennaio a Berlino contro l’Alba.