Basket, Eurolega: Milano piega Parigi, Bologna ko in casa del Bayern Monaco

BAYERN MONACO-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 86-70

Il quarto periodo costa caro a Bologna, Virtus ko 86-70 in casa del Bayern Monaco. I bavaresi iniziano prendendo subito la leadership, ma la sfida è equilibrata e accesa. Smailagic inizia a segnare a raffica per gli emiliani, che restano a contatto sia alla prima pausa breve (18-15) che all’intervallo (41-38). Edwards e Smailagic confezionano addirittura il sorpasso nel terzo periodo, ma a pochi istanti dalla seconda pausa corta Dinwiddie e Jessup riportano avanti i padroni di casa. Negli ultimi seicento secondi le V-nere mollano il colpo: 25 punti segnati dai biancorossi, contro i 15 degli emiliani. Obst mattatore assoluto del match con i suoi 21 punti totali, il Bayern Monaco vince ed eguaglia il record di Bologna: entrambe le squadre ora sono a quattro vittorie e altrettante sconfitte.