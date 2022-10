Basket Eurolega: Milano parte bene, vittoria all’esordio a Lione

EUROLEGA

Nella prima partita della massima competizione europea l’Armani rimonta Villeurbanne per 69-62

Partenza positiva, almeno nel risultato, dell’Olimpia Milano nell’Eurolega 2022/2023. La squadra di Messina soffre ma riesce ad espugnare Lione contro i campioni di Francia in carica del Villeurbanne e vincere così la partita d’esordio della massima competizione europea di basket. Successo in rimonta per 69-62. L’avvio del match è infatti shock per l’Armani che precipita anche a -15 nel primo quarto con i transalpini trascinati da super De Colo (18 punti a fine match per lui). A cavallo dell’intervallo lungo però si sveglia l’Olimpia e trascinata da Baron e Melli (rispettivamente 18 e 16 trasformazioni totali) dà il via a una splendida rimonta che si concretizza fino al +7 sul finire del terzo quarto. I padroni di casa non ci stanno e in avvio di ultimo parziale ristabiliscono la parità, diventa un match tirato in cui si segna pochissimo, ci pensano allora Baron e Pangos a mettere a segno due triple una dietro l’altra e a spezzare le gambe agli avversari a pochi secondi dalla sirena.