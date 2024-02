Basket, Eurolega: a Milano serve un'impresa contro il Real Madrid, ostacolo Monaco per Bologna

L'AGENDA EUROPEA

Sfide delicate per Olimpia e Virtus in campo europeo, Trento e Varese inseguono il passaggio del turno in EuroCup e Europe Cup di basket

Passano le settimane e diminuiscono le chance per l'EA7 Emporio Armani Milano di avvicinarsi ai play-in di Eurolega. D'ora in poi non potrà sbagliare praticamente nulla, a cominciare dal prossimo turno in cui aprirà le porte del Forum ai colossi del Real Madrid. Di umore totalmente la Virtus Segafredo Bologna, che dopo il successo sul Partizan prova il bis contro il Monaco. In campo anche Venezia, Trento e Varese.

© IPA

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO

Nella diciottesima e ultima giornata della fase a gironi di EuroCup, l'Umana Reyer Venezia (record 7-10) già eliminata vola in Germania per sfidare il Veolia Towers Amburgo (2-15). La missione è conquistare un successo per chiudere a testa alta la stagione europea.

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO

Due italiane in campo, entrambe impegnate alle 19:00. La Dolomiti Energia Trento (7-10) ha necessariamente bisogno di battere l'Aris Midea Salonicco (8-9) per continuare a sperare nel passaggio del turno di EuroCup. Una vittoria potrebbe non bastare.

Ultima giornata del Gruppo N per l'Itelyum Varese: un successo sul CSM CSU Oradea può portare la formazione di Nico Mannion alla fase successiva di Europe Cup.

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO

Il Forum si riempie, a Milano arriva la formazione più forte di Eurolega: il Real Madrid in testa alla classifica con 22 vittorie e solo 3 sconfitte. L'EA7 Emporio Armani (10-15) non può fare calcoli: ha bisogno di una serata memorabile per continuare a inseguire un posto nei play-off di Eurolega.

VENERDÌ 9 FEBBRAIO

Scontro diretto per la Virtus Segafredo Bologna (16-9) terza nel ranking, che affronterà in casa l'AS Monaco (15-10) che vuole agganciare le V Nere in classifica. La formazione di Luca Banchi vuole regalare un'altra grande notte europea al proprio pubblico e consolidare la posizione utile per andare direttamente ai play-off.

© IPA

L'AGENDA COMPLETA PER COMPETIZIONE

EUROLEGA

EA7 Emporio Armani Milano-Real Madrid (giovedì 8 febbraio, 20:30)

Virtus Segafredo Bologna-AS Monaco (venerdì 9 febbraio, 20:30)

EUROCUP

Veolia Towers Amburgo-Umana Reyer Venezia (martedì 6 febbraio, 19:30)

Aris Midea Salonicco-Dolomiti Energia Trento (mercoledì 7 febbraio, 19:00)