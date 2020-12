Basket, Eurolega: l'Olimpia si rialza, Fenerbahce ko

BASKET

L'Olimpia Milano cancella la sconfitta di Barcellona e, nella quattordicesima giornata di Eurolega, vince 79-71 in Turchia contro il Fenerbahce. Partita saldamente in mano alla formazione di Messina, capace di allungare nella fase centrale della sfida di Istanbul e di resistere nell’ultimo parziale, portando a casa un successo preziosissimo (l’ottavo in tredici partite) grazie ai 15 punti di Zach LeDay e ai 10 dell'ex Luigi Datome. instagram

La sconfitta del Palau Blaugrana e il primo ko in Lega A contro Brindisi sono già un brutto ricordo per l'Olimpia, che si impone con merito ad Istanbul sul Fenerbahce. L'equilibrio, all'Ulker Sports and Event Hall, dura soltanto 10 minuti, quelli del primo parziale, che Milano chiude comunque avanti di un punto: 26-25 grazie alle triple di un ispirato Zach LeDay e dell'ex Gigi Datome, cinque anni al Fenerbahce e un'Eurolega sollevata nella stagione 2016/2017. Già nel secondo quarto, la formazione di Messina prende il largo con un perentorio 11-0 che piega subito le gambe ai turchi: all'intervallo lungo, infatti, il tabellone di Istanbul recita 44-35 per le Scarpette Rosse.

Il divario diventa ancora più ampio nel terzo quarto: la solidità difensiva (solo 13 punti concessi) e la seconda tripla di Datome allo scadere regalano il +20 a Milano. A nulla serve il sussulto d'orgoglio del Fenerbahce, che spinto da Dyshawn Pierre (top scorer con 16 punti), Barthel e De Colo riesce soltanto a rendere meno amaro il passivo, mentre l'Olimpia tira troppo presto i remi in barca. Finisce 79-71, risultato che regala alla formazione di Messina l'ottavo successo in tredici partite. Un dolce ritorno in Turchia per l'ex Datome, in doppia cifra con 10 punti, mentre Zach LeDay ne mette a referto 15 con il 60% al tiro.

