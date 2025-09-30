Basket, Eurolega: che esordio per le italiane, Bologna e Milano partono con una vittoria

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-REAL MADRID 74-68

Super colpo di Bologna all’esordio, il Real Madrid va ko alla Segafredo Arena. Gli uomini di Ivanovic sono un po’ bloccati nel primo quarto, con Deck e soprattutto Hezonja che spingono i Blancos al +5 dopo i primi dieci minuti (19-14). Dopo la prima pausa breve gli emiliani si sciolgono: Jallow e Vildoza firmano il sorpasso, con Smailagic che porta le V-nere fino al 38-35 a fine primo tempo. Le Merengues non mollano nel terzo quarto, ma per la Segafredo inizia ad essere convincente anche Edwards: la Virtus conduce di cinque punti a seicento secondi dal termine, sul 55-50. Nell’ultimo periodo il contributo di Niang è fondamentale per andare sul +10, sempre con Edwards e Vildoza a coadiuvare. Gli ospiti rientrano clamorosamente fino al -2 grazie ad un paio di triple pesanti di Campazzo, ma Morgan e Hackett sono glaciali sul finale con i tiri liberi e portano i bianconeri al successo per 74-68.