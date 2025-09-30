Basket, Eurolega: che esordio per le italiane, Bologna e Milano partono con una vittoria

La Virtus piega il Real Madrid 74-68: l’Olimpia si impone 92-82 a Belgrado con la Stella Rossa
© X
Si apre alla grande l’Eurolega di basket per le italiane: la Virtus Bologna alla Segafredo Arena batte il Real Madrid 74-68: Edwards e Niang abbattono i Blancos, rispettivamente con 14 e 12 punti. Non sufficienti agli ospiti i 14 di Hezonja. Esordio convincente anche per Milano, che espugna l’Arena di Belgrado imponendosi 92-82 sulla Stella Rossa: super LeDay da 21 punti, Shields ne mette 13. Ai padroni di casa non bastano i 19 di Nwora.
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-REAL MADRID 74-68
Super colpo di Bologna all’esordio, il Real Madrid va ko alla Segafredo Arena. Gli uomini di Ivanovic sono un po’ bloccati nel primo quarto, con Deck e soprattutto Hezonja che spingono i Blancos al +5 dopo i primi dieci minuti (19-14). Dopo la prima pausa breve gli emiliani si sciolgono: Jallow e Vildoza firmano il sorpasso, con Smailagic che porta le V-nere fino al 38-35 a fine primo tempo. Le Merengues non mollano nel terzo quarto, ma per la Segafredo inizia ad essere convincente anche Edwards: la Virtus conduce di cinque punti a seicento secondi dal termine, sul 55-50. Nell’ultimo periodo il contributo di Niang è fondamentale per andare sul +10, sempre con Edwards e Vildoza a coadiuvare. Gli ospiti rientrano clamorosamente fino al -2 grazie ad un paio di triple pesanti di Campazzo, ma Morgan e Hackett sono glaciali sul finale con i tiri liberi e portano i bianconeri al successo per 74-68.
TABELLINO
Virtus Segafredo Bologna-Real Madrid 74-68
Parziali: 14-19, 38-35, 55-50.
Virtus Segafredo Bologna: Pajola 2 (0/3 da 2, 2/2 tl), Edwards 14 (1/2, 3/7, 3/4 tl), Jallow 2 (1/3 da 2), Smailagic 9 (2/4, 1/4, 2/4 tl), Alston Jr. 2 (1/1 da 2); Niang 12 (6/8 da 2), Vildoza 11 (2/4, 2/4, 1/2 tl), Morgan 7 (1/2, 1/3, 2/3 tl), Taylor 3 (0/1, 1/1), Diouf 4 (2/6 da 2), Diarra 4 (2/3 da 2), Hackett 4 (1/1 da 2, 2/2 tl). All. Ivanovic.
Real Madrid: Feliz 4 (2/3, 0/1), Abalde 2 (1/1, 0/1), Okeke 6 (1/3, 1/5, 1/2 tl), Hezonja 14 (7/12, 0/7), Tavares 6 (3/6 da 2, 0/2 tl); Deck 12 (5/5, 0/1, 2/2 tl), Lyles 4 (1/3, 0/1, 2/2 tl), Campazzo 8 (1/2, 2/4), Fernando 4 (2/3 da 2), Kraemer 2 (1/2 da 2), Llull 5 (2/3, 0/3, 1/1 tl), Garuba 1 (1/2 tl). All. Scariolo.
CRVENA ZVEZDA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 82-92
Parte bene Milano in Eurolega, Stella Rossa ko 92-82 all’Arena di Belgrado.Partita equilibrata nel corso del primo periodo, con Bolmaro e Shields che cercano di spingere gli ospiti. I padroni di casa restano a contatto, sul -2 alla prima pausa breve. Nel secondo quarto sale in cattedra Zach LeDay: l’Armani allunga di una manciata di punti, sul 45-41 all’intervallo. A cavallo dell’ultima pausa i ragazzi di Messina premono sull’acceleratore e danno la spallata decisiva al match: Brooks e Guduric danno il loro contributo, con il tentativo di rimonta dei serbi guidato da Carter che viene rispedito al mittente. L’Olimpia comincia con una vittoria, Stella Rossa ko.
TABELLINO
Crvena Zvezda-EA7 Emporio Armani Milano 82-92
Parziali: 20-22, 41-45, 63-69.
Crvena Zvezda: Miller-McIntyre 14 (5/9, 1/3, 1/3 tl), Nwora 19 (6/10, 2/6, 1/2 tl), Moneke 9 (2/5, 0/1, 5/7 tl), Kalinic 10 (2/2, 1/3), Rivero (0/2 da 2); Carter 16 (6/9, 1/3, 1/1 tl), Ebuka 14 (7/7 da 2), Davidovac (0/1 da 2), Ojeleye (0/2 da 3), Miljenovic (0/1, 0/1), Radosic. N.e. Stojkovic. All. Sfairopoulos.
Emporio Armani Milano: Mannion 9 (3/4, 1/2), Bolmaro 9 (2/5, 1/1, 2/2 tl), Shields 13 (3/4, 2/4, 1/1 tl), LeDay 21 (6/9, 1/2, 6/7 tl), Nebo 12 (5/5 da 2, 2/3 tl); Brooks 8 (2/2, 1/6, 1/2 tl), Ellis 2 (1/2, 0/1, 0/1 tl), Guduric 10 (0/1, 3/4, 1/2 tl), Booker (0/2 da 2), Cancar (0/1 da 2). N.e. Dunston. All. Messina.
Commenti (0)