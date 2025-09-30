Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
EUROLEGA

Basket, Eurolega: che esordio per le italiane, Bologna e Milano partono con una vittoria

La Virtus piega il Real Madrid 74-68: l’Olimpia si impone 92-82 a Belgrado con la Stella Rossa

30 Set 2025 - 22:54
© X

© X

Si apre alla grande l’Eurolega di basket per le italiane: la Virtus Bologna alla Segafredo Arena batte il Real Madrid 74-68: Edwards e Niang abbattono i Blancos, rispettivamente con 14 e 12 punti. Non sufficienti agli ospiti i 14 di Hezonja. Esordio convincente anche per Milano, che espugna l’Arena di Belgrado imponendosi 92-82 sulla Stella Rossa: super LeDay da 21 punti, Shields ne mette 13. Ai padroni di casa non bastano i 19 di Nwora.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-REAL MADRID 74-68
Super colpo di Bologna all’esordio, il Real Madrid va ko alla Segafredo Arena. Gli uomini di Ivanovic sono un po’ bloccati nel primo quarto, con Deck e soprattutto Hezonja che spingono i Blancos al +5 dopo i primi dieci minuti (19-14). Dopo la prima pausa breve gli emiliani si sciolgono: Jallow e Vildoza firmano il sorpasso, con Smailagic che porta le V-nere fino al 38-35 a fine primo tempo. Le Merengues non mollano nel terzo quarto, ma per la Segafredo inizia ad essere convincente anche Edwards: la Virtus conduce di cinque punti a seicento secondi dal termine, sul 55-50. Nell’ultimo periodo il contributo di Niang è fondamentale per andare sul +10, sempre con Edwards e Vildoza a coadiuvare. Gli ospiti rientrano clamorosamente fino al -2 grazie ad un paio di triple pesanti di Campazzo, ma Morgan e Hackett sono glaciali sul finale con i tiri liberi e portano i bianconeri al successo per 74-68.

TABELLINO
Virtus Segafredo Bologna-Real Madrid 74-68
Parziali: 14-19, 38-35, 55-50.
Virtus Segafredo Bologna: Pajola 2 (0/3 da 2, 2/2 tl), Edwards 14 (1/2, 3/7, 3/4 tl), Jallow 2 (1/3 da 2), Smailagic 9 (2/4, 1/4, 2/4 tl), Alston Jr. 2 (1/1 da 2); Niang 12 (6/8 da 2), Vildoza 11 (2/4, 2/4, 1/2 tl), Morgan 7 (1/2, 1/3, 2/3 tl), Taylor 3 (0/1, 1/1), Diouf 4 (2/6 da 2), Diarra 4 (2/3 da 2), Hackett 4 (1/1 da 2, 2/2 tl). All. Ivanovic.
Real Madrid: Feliz 4 (2/3, 0/1), Abalde 2 (1/1, 0/1), Okeke 6 (1/3, 1/5, 1/2 tl), Hezonja 14 (7/12, 0/7), Tavares 6 (3/6 da 2, 0/2 tl); Deck 12 (5/5, 0/1, 2/2 tl), Lyles 4 (1/3, 0/1, 2/2 tl), Campazzo 8 (1/2, 2/4), Fernando 4 (2/3 da 2), Kraemer 2 (1/2 da 2), Llull 5 (2/3, 0/3, 1/1 tl), Garuba 1 (1/2 tl). All. Scariolo.

CRVENA ZVEZDA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 82-92
Parte bene Milano in Eurolega, Stella Rossa ko 92-82 all’Arena di Belgrado.Partita equilibrata nel corso del primo periodo, con Bolmaro e Shields che cercano di spingere gli ospiti. I padroni di casa restano a contatto, sul -2 alla prima pausa breve. Nel secondo quarto sale in cattedra Zach LeDay: l’Armani allunga di una manciata di punti, sul 45-41 all’intervallo. A cavallo dell’ultima pausa i ragazzi di Messina premono sull’acceleratore e danno la spallata decisiva al match: Brooks e Guduric danno il loro contributo, con il tentativo di rimonta dei serbi guidato da Carter che viene rispedito al mittente. L’Olimpia comincia con una vittoria, Stella Rossa ko.

TABELLINO
Crvena Zvezda-EA7 Emporio Armani Milano 82-92
Parziali: 20-22, 41-45, 63-69.
Crvena Zvezda: Miller-McIntyre 14 (5/9, 1/3, 1/3 tl), Nwora 19 (6/10, 2/6, 1/2 tl), Moneke 9 (2/5, 0/1, 5/7 tl), Kalinic 10 (2/2, 1/3), Rivero (0/2 da 2); Carter 16 (6/9, 1/3, 1/1 tl), Ebuka 14 (7/7 da 2), Davidovac (0/1 da 2), Ojeleye (0/2 da 3), Miljenovic (0/1, 0/1), Radosic. N.e. Stojkovic. All. Sfairopoulos.
Emporio Armani Milano: Mannion 9 (3/4, 1/2), Bolmaro 9 (2/5, 1/1, 2/2 tl), Shields 13 (3/4, 2/4, 1/1 tl), LeDay 21 (6/9, 1/2, 6/7 tl), Nebo 12 (5/5 da 2, 2/3 tl); Brooks 8 (2/2, 1/6, 1/2 tl), Ellis 2 (1/2, 0/1, 0/1 tl), Guduric 10 (0/1, 3/4, 1/2 tl), Booker (0/2 da 2), Cancar (0/1 da 2). N.e. Dunston. All. Messina.

eurolega
basket
olimpia milano
virtus bologna

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:51
DICH BELINELLI BASKET DICH

Belinelli a SM: "Ritiro? Potrebbe essere la ciliegina sulla torta"

01:32
L'Olimpia non sbaglia

L'Olimpia non sbaglia: sua la Supercoppa

01:29
Olimpia ecco i nuovi

Ecco i nuovi dell'Olimpia

00:45
DICH ELLIS OLIMPIA DICH

Ellis: "Un onore giocare per l'Olimpia"

02:00
DICH TOTE' OLIMPIA DICH

Totè: "Ho scelto Milano per vincere"

01:34
Basketball game evolution

Basketball game evolution: la presentazione del libro

01:19
Belinelli ha detto stop

Belinelli ha detto stop

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:16
MCH PARATA OKLAHOMA CITY THUNDER MCH

La parata dei campioni: che festa per Oklahoma City Thunder

01:57
Il trionfo della Virtus

Il trionfo della Virtus

01:40
MCH FESTEGGIAMENTI BOLOGNA MCH

Bologna è campione d'Italia: le immagini della festa

01:02
MCH DEDICHE POLONARA MCH

Magliette, cori, videochiamata: tutti con Achille Polonara

01:39
DICH PAJOLA BASKET DICH

Pajola a SM: "Abbiamo fatto un lavoro incredibile"

00:44
DICH HACKETT BASKET DICH

Hackett a SM: "Tanta felicità, abbiamo masticato amaro"

01:59
DICH ZANETTI BASKET DICH

Zanetti a SM: "Shengelia? Abbiamo fatto un'offerta, però..."

01:51
DICH BELINELLI BASKET DICH

Belinelli a SM: "Ritiro? Potrebbe essere la ciliegina sulla torta"

I più visti di Basket

L'Olimpia non sbaglia

L'Olimpia non sbaglia: sua la Supercoppa

Milano conquista la sua sesta Supercoppa nel ricordo di Armani: sconfitta Brescia in finale

Milano rimonta e batte Bologna al supplementare, in finale il derby con Brescia

Giorgio Armani sulla maglia pre-gara dell'Olimpia: l'omaggio all'ex presidente

Italbasket, Luca Banchi è il nuovo ct: esordio con gli azzurri a fine novembre

Final Eight, Marigona incanta Torino

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico