Basket, Eurolega: serata amara per le italiane, ko per Milano e Bologna

ZALGIRIS KAUNAS-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 86-65

Niente da fare per Bologna, a Kaunas vince lo Zalgiris 86-65. Primo quarto difficile per le V-nere: 25 punti subiti e solo 11 segnati, con Sirvydis sugli scudi. Dopo la prima pausa breve gli ospiti si riaccendono, anche grazie alle due triple consecutive di Taylor. Gli emiliani inseguono di 9 punti all’intervallo, sul 42-33 in favore dei padroni di casa. A inizio secondo tempo Smailagic e Morgan provano a spingere la formazione di Ivanovic, ma Francisco e Wright segnano con continuità in favore dei lituani. La Virtus rosicchia qualche punto, arrivando al 58-50 con seicento secondi rimasti. Nell’ultimo quarto il protagonista è ancora Francisco: la squadra di Kaunas prende il largo e non viene più ripresa. Quinta vittoria per lo Zalgiris in Eurolega, terza sconfitta per Bologna.