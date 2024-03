Basket, Eurolega: Bologna ritrova Cordinier per spezzare il tabù trasferta

La vittoria lontano da Bologna manca dal 5 gennaio: basta questo dato di fatto preoccupante per spronare la Virtus a centrare un successo che sarebbe di vitale importanza per non complicare ulteriormente la corsa verso i play-in di Eurolega di basket. Un risultato che sarebbe più che meritato visti i primi mesi brillanti della squadra guidata da Luca Banchi, che però adesso ha bisogno di andare oltre la crisi per raccogliere ciò che le spetta. Per farlo, dovrà battere nel prossimo turno la Stella Rossa del grande ex, Miloš Teodosić, e riscattare l'ultimo k.o. esterno contro lo Žalgiris. Isaïa Cordinier torna tra i convocati, mentre è ancora fermo ai box Daniel Hackett.