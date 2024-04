Basket, Eurolega: Bologna cade contro il Baskonia, ora l’Efes nel play-in

EUROLEGA

La Virtus, sconfitta 95-91 alla Segafredo Arena, conclude al decimo posto la stagione regolare: per i playoff serve la vittoria a Istanbul contro l’Anadolu

© X Nella trentaquattresima e ultima giornata della regular season di Eurolega la Virtus Bologna cade alla Segafredo Arena contro il Baskonia, che si impone 95-91 e strappa l’ottavo posto. Buon primo tempo per la squadra di Banchi (53-44), con Lundberg e Hackett sugli scudi. Nei due quarti successivi i baschi rimontano e scappano, trascinati da un sontuoso Howard (34 punti). La Virtus chiude al decimo posto, che vale il play-in in casa dell’Efes.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 91-95

Finale amaro di regular season di Eurolega per Bologna, sconfitta 95-91 in casa contro il Baskonia. Buona partenza per i padroni di casa, che tentano subito di scappare via con Hackett e Shengelia. Gli ospiti non mollano, e restano attaccati grazie a Marinkovic e Howard. Al termine del primo periodo il punteggio è sul 22-21 in favore delle V-nere, e le cose nei successivi dieci minuti non cambiano. Lundberg e Belinelli (oltre al solito Hackett) provano a spingere in avanti la Segafredo, ma i baschi rimangono a contatto con i canestri di Moneke e con le due triple di Marinkovic e Howard. Anche Abass e Polonara danno il loro importante contributo, protagonisti insieme a Lundberg del parziale emiliano di 13-0 a un paio di minuti dall’intervallo. Moneke prova a riaccendere il Baskonia al tramonto del primo tempo, che si chiude però sul 53-44 in favore degli uomini di Banchi. All’uscita dagli spogliatoi è ancora uno straordinario Howard a riportare sotto il Vitoria, ricacciato però subito indietro con un paio di giocate geniali di Belinelli. Nella seconda parte del terzo quarto Miller-McIntyre è una furia in contropiede, e spinge gli iberici addirittura al sorpasso. La tripla di Lundberg tiene a galla la Virtus, sotto di uno all’ultima pausa breve (75-74). Nell’ultimo periodo la gara è estremamente intensa e combattuta. La difesa di Abass su Howard permette agli emiliani di tornare sul 90-90 a pochi secondi dal termine, ma nel rettilineo finale la spuntano gli spagnoli. Vince il Baskonia 95-91 e chiude all’ottavo posto, prendendosi il play-in contro il Maccabi. Decima posizione invece per Bologna, che dovrà andare in Turchia contro l’Efes per provare ad accedere ai play-off.

TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna-Baskonia Vitoria-Gasteiz 91-95

Parziali: 22-21, 53-44, 74-75.

Virtus Segafredo Bologna: Hackett 11 (1/3, 2/5, 3/3 tl), Belinelli 15 (3/4, 1/4, 6/7 tl), Cordinier (0/1, 0/1, 0/2 tl), Shengelia 8 (4/8, 0/1), Dunston 4 (2/2, 0/1); Pajola 3 (1/1, 0/2, 1/2 tl), Dobric 3 (1/3 da 3), Lundberg 18 (6/6, 2/6), Zizic 4 (2/3), Mickey 10 (4/5, 0/1, 2/3 tl), Polonara 8 (1/2, 2/2), Abass 7 (2/3, 1/3). All.: Banchi.

Baskonia Vitoria-Gasteiz: Miller-McIntyre 16 (8/15, 0/1), Marinkovic 17 (4/6, 2/5, 3/5 tl), Kotsar 4 (1/3, 2/2 tl), Moneke 12 (4/5, 0/2, 4/5 tl), Raieste (0/1 da 3); Howard 34 (6/9, 5/13, 7/8 tl), Chiozza 2 (1/2), Sedekerskis 4 (2/2), Rogkavopoulos (0/1), Costello 6 (2/3, 0/1, 2/2 tl), Theodore. N.e.: Diez. All.: Ivanovic.

