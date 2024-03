Basket, Eurolega: Bologna ospita il Panathinaikos. Banchi: "Serve livello da top team"

VIGILIA EUROPEA

Il coach della Virtus e Bryant Dunston presentano il Round 32 di Eurolega di basket: in dubbio fino all'ultimo la presenza di Hackett e Cordinier

Dopo aver chiuso il doppio turno di Eurolega di basket con due sconfitte in trasferta (contro Zalgiris e Stella Rossa), la Virtus Segafredo Bologna è scesa all'ottavo posto con record 17-14 ed è chiamata agli ultimi sforzi per mantenere salda la zona play-in e giocarsi le ultime carte per ottenere l'accesso diretto ai play-off. Alla Segafredo Arena arriva il Panathinaikos (record 20-11): i greci sono secondi in classifica grazie al doppio successo su Stella Rossa e sul Barcellona, arrivando così a Bologna in un momento di grande forma. Per la squadra di Luca Banchi rimane in dubbio la presenza di Daniel Hackett e Isaia Cordinier.

© Ufficio Stampa

Le dichiarazioni di Luca Banchi alla vigilia della sfida: "Coach Ataman è riuscito a dare al Panathinaikos una specifica identità di gioco collezionando preziosissime vittorie che oggi li pongono meritatamente al secondo posto della classifica grazie all’aggressività della loro difesa e un attacco sempre ben bilanciato. Saranno avversari certamente ostici e determinati a conservare la propria posizione in classifica, ma il nostro desiderio è quello di sfruttare ognuna delle gare restanti per portare il nostro rendimento al livello di un top team. Saremo attenti a curare ogni piccolo dettaglio per mettere in difficoltà i nostri avversari, grazie anche all’energia che i nostri tifosi sapranno trasmetterci, con l’obiettivo comune di vivere un’altra serata di grandi emozioni".

Il pre-partita di Bryant Dunston: "La partita di domani sarà molto importante per noi. Il Panathinaikos è una squadra in ascesa, che sta giocando un ottimo basket. È una squadra molto fisica, sia sotto canestro che in difesa sul perimetro, con tiratori di talento. Daremo il massimo davanti ai nostri tifosi, vogliamo portare loro un buon risultato"