Basket, EuroCup: sfide complicate per Venezia e Trento

Conosciamo gli avversari delle due formazioni italiane attraverso le parole dei protagonisti: coach Spahija per l'Umana Reyer e Cooke Jr. per i bianconeri

Impegni europei per l'Umana Reyer Venezia e la Dolomiti Energia Trentino, che domani pomeriggio (mercoledì 15 novembre) scenderanno in campo per affrontare rispettivamente i Wolves Vilnius e l'UBT Cluj-Napoca per la 7ª giornata di EuroCup, la seconda competizione continentale per club per importanza.

WOLVES VILNIUS-UMANA REYER VENEZIA (mercoledì 15 novembre, ore 18:00)

Prima gara del mini-tour di tre trasferte consecutive (Vilnius-Milano-Riga). I lituani occupano attualmente la quinta posizione in classifica (record 3-2), sono in striscia di tre vittorie consecutive in EuroCup e reduci dal fresco e prestigioso successo casalingo sullo Zalgiris Kaunas (75-64). Questo il commento di coach Neven Spahija: "Vilnius sta giocando una buona pallacanestro, sono una squadra equilibrata e ben allenata. Sarà difficile, ma anche noi abbiamo vinto le ultime due partite e la situazione all’interno del nostro roster è migliore giorno dopo giorno. Abbiamo visto le loro partite, specialmente l’ultima contro lo Zalgiris e ci siamo preparati. Proveremo a limitare le loro qualità e imporre le nostre. Andiamo in campo per fare un passo in avanti rispetto alle ultime due partite".

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-U-BT CLUJ-NAPOCA (mercoledì 15 novembre, ore 20:00)

I rumeni sono una delle grandi sorprese della stagione: al secondo anno in EuroCup (hanno debuttato "solo" lo scorso anno nella seconda coppa europea), i gialloneri hanno vinto 5 delle prime 6 partite stagionali mostrando un bel basket e tanti giocatori interessanti. Il gruppo è allenato da una vera e propria leggenda del club, Mihai Silvasan. Questa la presentazione di Derek Cooke Jr.: "Affrontiamo una squadra in forma, per noi sarà una sfida importante per continuare a vincere in EuroCup e per proseguire il nostro percorso di crescita. Dovremo mettere in campo difesa ed energia, giocare assieme in attacco, saper reagire ai momenti negativi che potremmo incontrare all'interno della partita rimanendo solidi e compatti".