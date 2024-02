Basket, altro esame di Eurolega per Bologna: "Monaco avversaria di altissimo livello"

LA VIGILIA

Coach Luca Banchi e Toko Shengelia presentano il prossimo match della Virtus

In solitaria al terzo posto in classifica, la Virtus Segafredo Bologna (16-9) prova a consolidare la posizione alle spalle di Real Madrid e Barcellona. Per farlo, dovrà superare l'AS Monaco (15-10) in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto. La formazione francese è reduce da quattro vittorie consecutive in Eurolega di basket, pur essendo stata travolta (59-83) nell'andata di ottobre.

Le parole di Luca Banchi alla vigilia della sfida con AS Monaco: “È un’avversaria di altissimo livello e come testimoniato dai 4 successi consecutivi ottenuti nelle ultime gare, arriverà a Bologna in un ottimo stato di forma per una partita che si preannuncia estremamente importante per entrambe le squadre. Coach Sasa Obradovic ha saputo costruire una squadra solida, attorno alla creatività di grandissimi realizzatori e la consistenza di un organico molto profondo e affidabile riproponendo questo club al vertice assoluto dell’Eurolega, dopo aver centrato le Final Four lo scorso anno. Viviamo questa vigilia con grande attesa e concentrazione, sapendo di dover garantire una prova di altissimo livello e offrire ai nostri sostenitori un’altra serata che li renda orgogliosi del nostro impegno”.

Le parole alla vigilia di Toko Shengelia: “Ci aspetta una partita dura domani, il Monaco viene da 4 vittorie, sono tutti a un buon livello e tutti vengono da un buon momento di forma. Dovremo andare in campo e dare il nostro 100%, essere concentrati al 100% sia difensivamente che offensivamente. Non ci sarà spazio per gli errori”.