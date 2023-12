Basket: doppio turno di Eurolega per Bologna e Milano, Varese riparte in Europe Cup

L'AGENDA EUROPEA

Il punto sulla settimana di basket europeo: due trasferte di fila per l'Olimpia impegnata tra Bayern e Partizan, la Virtus ospita Barcellona e Maccabi

© IPA Doppio round di Eurolega di basket per Virtus Bologna e Olimpia Milano, chiamate agli straordinari dopo la giornata appena conclusa di campionato. Trento e Venezia scendono in campo per il 10º round di EuroCup. Per quanto riguarda la Basketball Champions League, solo Sassari è impegnata (turno di riposo per Tortona). Varese debutta nella 2ª fase di Europe Cup.

MARTEDÌ 5 DICEMBRE

La settimana europea delle italiane comincia dalla Grecia, con il Banco di Sardegna Sassari impegnato in trasferta ad Atene contro l'AEK Betsson (18:30) per la 5ª giornata di Basketball Champions League. Si prosegue con la sfida del Taliercio: l'Umana Reyer Venezia ospita i Lions di Londra (20:00) per il 10º round di EuroCup. Chiude la giornata l'EA7 Emporio Armani Milano, impegnata nel Round 12 di Eurolega sul campo del Bayern Monaco (20:30). Non sarà un match semplice per gli uomini di Messina (fresco di rinnovo fino al 2026), che vivono un periodo complicato su tutti i fronti (anche di infermeria, considerato il k.o. di Mirotic) e che affrontano un gruppo reduce dalla brillante vittoria nell'ultimo turno su Bologna (debordante Serge Ibaka con 24 punti e 13 rimbalzi).

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE

A proposito di Virtus Segafredo Bologna, la formazione di Banchi si gioca il Round 12 di Eurolega in casa contro il Barcellona (20:30). Un vero e proprio big match, con la V Nere che hanno cominciato alla grande questa annata europea e che proveranno a riscattare l'ultima sconfitta contro il Bayern Monaco contando sui recuperati Mickey, Polonara e Cordinier. Esordio convincente anche per Roger Grimau, al primo anno da capo allenatore su una panchina calda come quella del Barça.

Comincia la 2ª fase di Europe Cup per l'Itelyum Varese, che vola in Germania per vedersela con i NINERS di Chemnitz (19:00). Il Round 10 di Eurocup si chiude con la Dolomiti Energia Trentino che apre le porte de Il T Quotidiano Arena il ratiopharm ULM (20:00).

© IPA

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE

Si completa il doppio turno infrasettimanale per Milano in quel di Belgrado contro il Partizan (20:30). Il Round 13 di Eurolega riserva all'Olimpia la seconda trasferta di fila, questa volta sul campo più caldo d'Europa con i quasi 20mila tifosi della Stark Arena. Grande sfida in panchina tra il leggendario Zeljko Obradovic ed Ettore Messina. Tanti gli ex-Olimpia che vestono la canotta del Partizan: LeDay, Punter e non solo.

VENERDÌ 8 DICEMBRE

La settimana di basket europeo si chiude alla Virtus Segafredo Arena per il Round 13 di Eurolega. Seconda gara casalinga per Bologna che affronta il Maccabi Playtika Tel Aviv (20:30) per migliorare il proprio score. La formazione israeliana sarà reduce dal turno precedente in trasferta contro l'ASVEL Villeurbanne di Pozzecco.

© IPA

AGENDA COMPLETA PER COMPETIZIONE

EUROLEGA

Bayern Monaco-EA7 Emporio Armani Milano (martedì 5 dicembre, 20:30)

Virtus Segafredo Bologna-Barcellona (mercoledì 6 dicembre, 20:30)

Partizan Mozzart Bet Belgrado-EA7 Emporio Armani Milano (giovedì 7 dicembre, 20:30)

Virtus Segafredo Bologna-Maccabi Playtika Tel Aviv (venerdì 8 dicembre, 20:30)

EUROCUP

Umana Reyer Venezia-London Lions (martedì 5 dicembre, 20:00)

Dolomiti Energia Trentino-ratiopharm Ulm (mercoledì 6 dicembre, 20:00)

CHAMPIONS LEAGUE

AEK Betsson-Banco di Sardegna Sassari (martedì 5 dicembre, 18:30)