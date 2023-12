LA SVOLTA

Clamorosa svolta all'Olimpia Milano. Dopo la sconfitta di Sassari e le voci di dimissioni, il club di Giorgio Armani con un comunicato ufficiale ha annunciato di aver prolungato il contratto del coach fino al 30 giugno 2026

© IPA Avanti con Ettore Messina. L'ennesima dimostrazione di fiducia da parte della proprietà è arrivata nel momento più difficile, con l'EA7 che annaspa in un'anonima posizione di metà classifica in campionato e in Eurolega è al quindicesimo posto. La sconfitta di Sassari sembrava l'anticamera della fine dell'avventura del coach sulla panchina milanese, invece è arrivato il clamoroso prolungamento del suo contratto.

“Il contratto del signor Ettore Messina è esteso fino al 30 giugno 2026”. Lo stringato comunicato apparso sul sito ufficiale a firma del presidente Leo Dell'Orco pone fine alle voci di separazione tra le parti.

E’ necessario però fare un’attenta analisi delle 13 parole contenute nel comunicato. Sappiamo che Messina è sotto contratto sia come allenatore che come dirigente (president of basketball operations): il rinnovo si riferisce a entrambi le mansioni?

Dimissioni respinte dalla proprietà, per la seconda volta nel giro di poche settimane. L'ultima appena un mese fa, dopo le quattro sconfitte consecutive in Eurolega con Real Madrid, Alba Berlino, Maccabi e Monaco: "Sono andato da Giorgio Armani e Leo Dell'Orco – confermò Messina in una recente intervista - a chiedere se volevano mi facessi da parte visti i risultati. Il signor Armani mi ha detto: 'Vai a lavorare'. Il signor Dell'Orco mi ha detto: 'Torniamo a vincere'. Io ho una grande riconoscenza nei loro confronti e non voglio deluderli". Il colloquio tra le parti dev'essere andato grossomodo così anche ieri.La scelta di ufficializzare il rinnovo - le cui basi erano state gettate da tempo - in un momento così delicato è un atto coraggioso, diverso l'uomo scelto nel 2019 per riportare Milano a grandi livelli anche in Europa. Un atto anche impopolare, se guardiamo ai tanti commenti contrari alla decisione apparsi sui social subito dopo l'annuncio. Ma una presa di posizione, non la prima, ben precisa. Che lascia però un grande interrogativo: alla luce di quanto successo in queste ore,Bayern Monaco, Partizan Belgrado, Virtus Bologna: la risposta alla fine della settimana più lunga della storia recente dell'Olimpia.