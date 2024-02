Brindisi e il punto sul mercato: "Sneed? In tante hanno chiesto informazioni"

PARLA IL GM MARINO

Il general manager della Happy Casa, Tullio Marino, parla a SportMediaset della situazione dell'ala americana su cui c'è l'interesse di una big italiana che gioca in Eurolega

La certezza è Xavier Sneed, cercato anche da un top team di LBA impegnato in Eurolega, la novità è Frank Bartley IV. Con loro due e il nuovo coach, Dragan Sakota, la Happy Casa Brindisi è ripartita con convinzione verso un obiettivo da raggiungere: la salvezza. Dei due gioielli della formazione salentina e del periodo di forma della squadra ne abbiamo parlato con il general manager, Tullio Marino.

© ufficio-stampa

L’innesto di Bartley ha dato molta più sostanza alla vostra produzione offensiva: siete soddisfatti del suo rendimento oppure pensate abbia ancora margini di miglioramento? "Sicuramente l'innesto di Bartley ha cambiato l'economia della nostra della nostra fase offensiva. Cercavamo un giocatore con queste caratteristiche, che potesse fornirci un apporto di punti importante dato che nel nostro avvio di stagione non avevamo una grandissima produzione offensiva. Con l'arrivo di Bartley in quattro partite abbiamo un record del 50%, con due vinte e due perse. Sicuramente siamo soddisfatti del suo innesto, speriamo possa essere sufficiente a migliorare la produzione offensiva da qui alla fine della stagione".

È vero che club importanti, anche italiani, vi hanno chiesto informazioni su Sneed? È già un giocatore da Eurolega? "Sneed sta fornendo delle prestazioni molto interessanti e convincenti dopo un inizio difficile per lui. Per l'Europa del basket era un rookie, adesso sta dimostrando delle caratteristiche molto interessanti sia dal punto di vista della presenza fisica che dei punti per partita. Alcune squadre hanno chiesto informazioni sul giocatore, questo non lo possiamo negare, ma il giocatore stesso sa che deve lavorare con Brindisi, deve lavorare in questa stagione per dimostrare di ridurre al massimo alcuni limiti ovvi per un giocatore che è al primo anno di esperienza oltreoceano".

© IPA

In chiave salvezza, sarà lotta a tre con voi, Pesaro e Treviso oppure pensa che verranno coinvolte anche altre squadre? "Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere oggi la classifica recita che negli ultimi tre posti ci sono Brindisi, Treviso e Pesaro con 4 punti di distanza dalle immediate squadre che ci precedono. Leggendo la classifica sembra facile pensare che possa essere una lotta a tre, ovviamente né noi né le altre due squadre coinvolte ce lo auguriamo. Nel senso che speriamo di raggiungere una zona di galleggiamento che possa portare più squadre a cercare di ottenere questo traguardo. Lo scorso anno si è arrivati in volata, con una retrocessione decisa per punti di differenza canestri. Il nostro obiettivo è quello di portare nella lotta quanto più squadre possibili per avere più possibilità di ottenere la permanenza in Serie A".