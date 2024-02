Basket, Brescia non si nasconde: "Chiamati a difendere la Coppa Italia"

LE PAROLE DEL COACH

Alessandro Magro, coach della Germani, fa il punto in vista della Final Eight di Coppa Italia di basket che comincia domani, mercoledì 14 febbraio

Intervistato da Tuttosport, Alessandro Magro ha parlato di come sta vivendo la vigilia della Frecciarossa Final Eight 2024 di Coppa Italia di basket che affronta da campione in carica con la Germani Brescia: "Raggiungendo Torino, ritorniamo indietro di un anno e ci arriviamo in condizioni psicologiche diverse. Perciò dobbiamo ricordare che Torino ci ha dato possibilità di riscattarci dal periodo che stavamo vivendo e di raggiungere un traguardo storico, il primo trofeo del club".

Il coach della Germani non si nasconde: "Siamo chiamati a difendere il titolo, avendo fatto in estate innesti e aggiustamenti che ci hanno dato la possibilità di consolidare il potenziale già espresso, ovviamente supportato dal club che aveva già deciso di continuare questo progetto, tenendo 7 giocatori su 10 del roster, un vantaggio nell'accorciare i tempi per avere chimica ed efficacia che renda la squadra affidabile in campo. Siamo riusciti a rendere reale ciò che avevamo immaginato. Perciò siamo felici di essere primi, esprimendo anche una pallacanestro efficace e piacevole da guardare in entrambe le metà campo. Nel contempo sappiamo che a Torino ogni partita conta e che le grandi favorite sono le due superpotenze (Milano e Bologna) insieme con Venezia che da anni è al vertice".

Quest’anno comunque le aspettative sono alte nel club biancoblu: “La nostra più grande vittoria in tre anni è aver portato un incredibile entusiasmo e una Germani-mania in città. Siamo passati da 2.500 ai sold out quando non c'è gara di cartello. Ovvio, con le vittorie la gente comincia a sognare. Noi dobbiamo però rimanere con i piedi per terra. Io sono di Castelfiorentino, campagna toscana. Le mia squadra hanno sempre avuto volontà di sacrificio, di sporcarsi le mani. La forza di questi ragazzi è pensare a una partita, non oltre. Sappiamo che dobbiamo giocare contro Napoli e che abbiamo rifilato uno scarto importante in casa Gevi. Questo ci deve far rizzare ancor più con le orecchie. Poi eventualmente si alzerà l'asticella e li sarebbe bello capire se, senza cambiare nulla, siamo riusciti a colmare il gap con le big. All'andata abbiamo perso a Bologna e Venezia, per dire”.