Basket, Black già pazzo di Reggio Emilia: "È come se fossi qui da tutta la stagione"

INTERVISTA

Il neo-arrivato della UNAHOTELS racconta le prime impressioni: "La Serie A è una lega davvero molto competitiva, non puoi mai dormire sonni tranquilli"

Intervistato dalla Gazzetta di Reggio, Tarik Black ha parlato di come sta procedendo il suo ambientamento nella UNAHOTELS Reggio Emilia: "Sta tutto andando per il meglio e sono davvero felice. Di sicuro il fatto che conoscessi già alcuni dei miei compagni prima del mio arrivo mi ha aiutato molto. Il resto lo ha fatto l'accoglienza che ho ricevuto: non esagero se vi dico che mi è sembrato di essere qui da tutta la stagione, per come sono stato trattato fin dal mio arrivo da compagni, staff, dirigenza, ma anche da tutta la città di Reggio Emilia. E non parlo solo personalmente, ma anche per tutta la mia famiglia che si trova splendidamente in città".

© Ufficio Stampa

Black è anche rimasto colpito dal livello della Serie A di basket: "Di sicuro quello che ho imparato in queste prime tre partite è quanto difficile sia conquistare anche una singola vittoria. È un campionato di alto livello, dove non ci sono partite facili e dove ogni vittoria ha un peso specifico notevole. Ho capito che devi essere pronto ad affrontare squadre molto preparate, con grande etica del lavoro e mentalità. È una lega davvero molto competitiva, dove non puoi mai dormire sonni tranquilli".

Domenica ci sarà una sfida molto importante alla Vitrifrigo Arena contro la Carpegna Prosciutto Pesaro: "Penso che la prima cosa che dobbiamo assimilare è la mentalità con cui scendiamo in campo al Bigi e in un qualche modo riuscire a trasportarla alle partite in trasferta, senza preoccuparci troppo del campo e dell'ambiente in cui giochiamo, ma imparando a isolarci e pensare solo a noi stessi. Altro aspetto importante è l'approccio alla partita, che deve essere consapevole e soprattutto con fiducia nei nostri mezzi, anche perché abbiamo dimostrato tante volte in questa stagione che se giochiamo come sappiamo, di sicuro possiamo competere con tutte".