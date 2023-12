Basket, Serie A: Brescia vince la battaglia con l'Olimpia e resta in testa

basket

Il PalaLeonessa è una bolgia e la Germani completa l'impresa: 72-64 ai rivali, a cui non basta l'ottimo ultimo quarto di Shabazz Napier. Milano perde dopo tre successi consecutivi

© instagram brescia Il sabato della 14a giornata della Serie A di basket inizia con lo spettacolare duello tra la Germani Brescia e l'Olimpia Milano, che danno vita a un match dall'altissima intensità e dal grande sforzo fisico. La spuntano i padroni di casa, che fanno esplodere un caldissimo PalaLeonessa col punteggio di 72-64 e restano in vetta: undicesima vittoria stagionale per Brescia, sesto ko per l'Olimpia. Nell'altra sfida, la Vanoli Cremona supera Brindisi.

GERMANI BRESCIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 72-64

Dopo tre vittorie consecutive si ferma il cammino dell'Olimpia Milano, che esce sconfitta dal PalaLeonessa: il derby lombardo va alla Germani Brescia, che domina nell'ultimo quarto ed esulta col punteggio di 72-64, approfittando della stanchezza dei rivali. Ettore Messina deve fare a meno di Maodo Lo, Mirotic, Ricci, Shields e Baron, ma anche di quel Flaccadori che alza bandiera bianca in extremis per un problema alla caviglia. Nonostante tutte queste assenze, è l'Olimpia a volare sul 12-5. Brescia sbaglia molto al tiro, ma rimonta sotto la spinta di un sontuoso Amedeo Della Valle: il leader della Germani suona la carica con un gioco da quattro punti e porta i suoi in vantaggio sul 15-14. C'è spazio ancora per un ribaltone, con Hines e Bortolani che firmano il controsorpasso e il 18-15 milanese. Il secondo quarto vede ripetersi il copione, con l'Olimpia che allunga e Petrucelli che la riacciuffa (28). Hines e Melli firmano il nuovo allungo, ma l'azzurro viene risparmiato perchè si trova a tre falli e Della Valle la ribalta: cinque punti valgono il 33-32 per Brescia al riposo, con l'Armani che tira malissimo da tre e chiuderà la gara al 12% (3/25). Il terzo quarto inizia con lo scatto meneghino e la tripla di Melli per il +6, ma Bilan riporta sotto la Germani. Il PalaLeonessa si scalda per un tecnico fischiato al croato e il match diventa molto fisico: lo scatto è dei padroni di casa, che fermano regolarmente Napier e volano sul 52-48 con un ottimo Burnell. L'ultimo quarto è un'autentica battaglia, che viene vinta da Brescia: un parziale di 6-0 firmato da Cournooh e Massinburg indirizza la sfida e a nulla servono i tentativi di Napier, che segna dieci punti nel quarto quarto. L'Olimpia arriva fino al -3, poi viene ricacciata indietro dalla tripla decisiva di Miro Bilan. Il punto esclamativo sulla vittoria lo firma C. J. Massinburg con una sontuosa schiaccata, che vale il 72-64 finale. La Germani resta in testa con undici vittorie e tre ko, l'Olimpia scivola al quinto posto (8-6). Non bastano i 18 punti di Napier e i 13 di Melli, decisivi Massinburg (18) e Della Valle (14) per Brescia.

IL TABELLINO

GERMANI BRESCIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 72-64 (15-18, 33-32, 52-48)

Germani Brescia - Christon 12 (6/12, 0/2), Bilan 13 (4/10, 1/1, 2/4 tl), Gabriel 3 (1/4 da 3), Della Valle 14 (1/3, 1/4, 9/9 tl), Petrucelli 5 (2/6, 0/1, 1/2 tl), Burnell 4 (2/3, 0/2), Massinburg 18 (4/6, 2/3, 4/7 tl), Akele (0/1, 0/1), Cobbins 1 (1/2 tl), Cournooh 2 (1/3 da 2). N.e. Tanfoglio, Porto. All. Magro.

EA7 Emporio Armani Milano - Melli 13 (2/6, 3/7), Napier 18 (6/9, 0/4, 6/6 tl), Kamagate 3 (1/2 da 2, 1/2 tl), Hall 2 (1/3, 0/3), Voigtmann 6 (3/6, 0/4, 0/1 tl), Poythress 11 (4/8, 0/1, 3/3 tl), Bortolani 3 (0/1, 0/4, 3/4 tl), Tonut (0/2 da 3), Caruso 2 (1/1 da 2), Hines 6 (3/4 da 2). N.e. Garavaglia, Flaccadori. All. Messina.

VANOLI CREMONA-HAPPY CASA BRINDISI 75-58

Dopo il ko contro l'Olimpia, torna subito al sorriso la Vanoli Cremona, che sconfigge 75-58 il fanalino di coda Brindisi: la formazione pugliese subisce il terzo ko consecutivo e resta ultima con due vittorie in quattordici gare (2-12). Regna l'equllibrio nelle fasi iniziali del primo, ma i lombardi lo chiudono in vantaggio sul +5 (18-13) e dilagano nel secondo quarto, sulla spinta di Adrian e Golden: è +15 al riposo, con un 40-25 che sembra lasciare poco spazio alle repliche. Morris suona però la carica per Brindisi, che con un parziale di 22-15 rientra in gara e si porta sul -8. Gli sforzi dell'Happy Casa vengono però vanificati da un attento ultimo quarto della Vanoli, che si porta a casa un meritato successo per 75-58. Sono tre i top-scorer ex aequo per Cremona: Adrian, Golden e Zekarowski chiudono con 12 punti e da unici in doppia cifra, precedendo Pecchia e Zanotti a quota 9. Brindisi paga invece la sua enorme imprecisione nel tiro da tre (6/22, la percentuale è del 27%) e spreca la grande prestazione di Jamel Morris: l'ex Lietkabelis chiude con 22 punti, precedendo Senglin (12) e uno Sneed a secco da due punti (11), ma non basta per evitare l'ennesimo ko. Sorride così la Vanoli Cremona, che risale in ottava posizione riportando in pari il suo score (7-7).

IL TABELLINO

VANOLI CREMONA-HAPPY CASA BRINDISI 75-58 (18-13, 40-25, 55-47)

Vanoli Cremona - Adrian 12 (3/8, 2/4), Pecchia 9 (1/1, 1/2, 4/6 tl), Denegri 8 (1/3, 2/4), McCullough 5 (1/1, 1/3), Golden 12 (6/7 da 2), Zegarowski 12 (3/5, 2/3), Lacey 7 (2/3, 1/3), Piccoli 1 (0/1, 0/1, 1/2 tl), Zanotti 9 (2/2, 1/2, 2/2 tl), Eboua (0/1, 0/1). All. Cavina.

Happy Casa Brindisi - Morris 22 (4/8, 4/7, 2/2 tl), Sneed 11 (0/5, 2/7, 5/6 tl), Laszewski 4 (1/2 da 2. 2/3 tl), Senglin 12 (5/8, 0/1, 2/2 tl), Bayehe (0/1 da 2, 0/2 tl), Laquintana 2 (1/2, 0/2), Riismaa 3 (0/1 da 3, 3/3 tl), Lombardi (0/2 da 3), Johnson 4 (2/4 da 2), Kyzlink (0/2 da 3). N.e. Malaventura, Seck. All. Sakota.