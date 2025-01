Panathinaikos, in chiusura la trattativa per Jislon Bango

Stando a quanto riportato dal media spagnolo Relevo, la squadra ateniese avrebbe dato l'assenso per versare nelle casse del Casademont Zaragoza un cifra nei dintorni del milione di euro per assicurarsi le prestazioni del centro angolano. Bango, alla terza stagione in Europa dopo il biennio trascorso in Germania a Braunschweig, è sotto contratto con gli spagnoli sino al 2027: senza alcuna clausola di rilascio prevista in caso di accordo con squadre di altre leghe, il passaggio al Pana avverrebbe solamente in caso di accordo economico tra le società. L'angolano coprirebbe così il buco nella posizione di centro del roster dei Greens, privato di Lessort e Yurtseven a causa di infortuni.