Efes, si pensa già al post Banchi: accordo con Igor Kokoskov

Come confermato da Mozzart Sport e altri portali serbi, l'ex coach del Fenerbahce (2020/21) e assistente per qualche stagione negli staff NBA avrebbe già siglato un contratto su base triennale coi biancoblu di Istanbul. Arrivato a gennaio 2025 sulla panchina del suo attuale assistant coach Tomislav Mijatovic, Banchi aveva firmato un accordo fino al termine del 2024/25 con opzione di rinnovo per un'altra annata: dopo EuroBasket 2025 alla guida della Lettonia, il coach grossetano dovrebbe però intraprendere una nuova esperienza. Già durante la stagione l'Efes aveva scelto di intervenire con un comunicato ufficiale, smentendo le voci di un accordo col classe '71 serbo.