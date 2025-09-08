L’Italia del basket pensa al dopo-Pozzecco: si punta su Banchi, ma occhio a Scariolo e Trinchieri

A tal proposito il nome più caldo è senza dubbio quello di Luca Banchi, reduce anche lui da un Europeo deludente con la Lettonia che lo ha portato a concludere la sua esperienza nell’Est Europa. Il tecnico avrebbe già incontrato Gigi Datome, coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali maschili, e avrebbe il pieno sostegno di Petrucci, tuttavia non vanno escluse altre strade da percorrere.