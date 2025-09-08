Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
BASKET

L’Italia del basket pensa al dopo-Pozzecco: si punta su Banchi, ma occhio a Scariolo e Trinchieri

L'ex allenatore della Virtus Bologna avrebbe già incontrato il coordinatore delle Nazionali Gigi Datome dopo la sconfitta agli Europei con la Slovenia

08 Set 2025 - 10:32
© Getty Images

© Getty Images

Le lacrime di Gianmarco Pozzecco al termine della sfida contro la Slovenia hanno segnato la fine di un ciclo per la Nazionale di basket che ha salutato gli Europei già agli ottavi. Troppo poco per pensare di proseguire sulla panchina azzurra, così il CT ha rassegnato le dimissioni lanciando la palla al presidente Gianni Petrucci e ai suoi collaboratori.

Il tempo stringe perché nel 2027 ci saranno i Mondiali in Qatar e l’anno successivo le Olimpiadi, entrambi obiettivi da centrare per la formazione tricolore che dovrà ripartire dai giovani, ma soprattutto da un nuovo allenatore che sappia rilanciare un movimento sempre alla caccia di quel tassello che faccia funzionare al meglio l’ingranaggio.

A tal proposito il nome più caldo è senza dubbio quello di Luca Banchi, reduce anche lui da un Europeo deludente con la Lettonia che lo ha portato a concludere la sua esperienza nell’Est Europa. Il tecnico avrebbe già incontrato Gigi Datome, coordinatore delle attività del Settore Squadre Nazionali maschili, e avrebbe il pieno sostegno di Petrucci, tuttavia non vanno escluse altre strade da percorrere.

Fra chi conosce molto bene il campionato italiano e l’ambito internazionale, spunta anche la figura di Sergio Scariolo, giunto ormai al capolinea con la Spagna dopo essersi fermato a sorpresa già ai gironi, sconfitto peraltro dall’Italia stessa. Insieme a lui si affianca anche il nome di Andrea Trinchieri che ha lasciato lo Zalgiris Kaunas dopo aver vinto il campionato lituano. La scelta di non trasferirsi a Dubai in estate potrebbe essere un segnale per vederlo con la maglietta azzurra in panchina, ma sia lui che Scariolo sembrano essere attualmente un passo indietro rispetto a Banchi.

banchi
scariolo
trinchieri
basket

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:35
Bologna-Brescia 90-87

Bologna-Brescia 90-87

01:19
Belinelli ha detto stop

Belinelli ha detto stop

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:16
MCH PARATA OKLAHOMA CITY THUNDER MCH

La parata dei campioni: che festa per Oklahoma City Thunder

01:57
Il trionfo della Virtus

Il trionfo della Virtus

01:40
MCH FESTEGGIAMENTI BOLOGNA MCH

Bologna è campione d'Italia: le immagini della festa

01:02
MCH DEDICHE POLONARA MCH

Magliette, cori, videochiamata: tutti con Achille Polonara

01:39
DICH PAJOLA BASKET DICH

Pajola a SM: "Abbiamo fatto un lavoro incredibile"

00:44
DICH HACKETT BASKET DICH

Hackett a SM: "Tanta felicità, abbiamo masticato amaro"

01:59
DICH ZANETTI BASKET DICH

Zanetti a SM: "Shengelia? Abbiamo fatto un'offerta, però..."

01:51
DICH BELINELLI BASKET DICH

Belinelli a SM: "Ritiro? Potrebbe essere la ciliegina sulla torta"

02:08
Virtus: è scudetto!

Virtus: è scudetto!

01:26
Lo sport abbraccia Polonara

Lo sport abbraccia Polonara

01:51
Virtus-Brescia 75-65

Virtus-Brescia 75-65

01:20
Finali Playoff, Bologna vince Gara 2

Finali Playoff, Bologna vince Gara 2

01:35
Bologna-Brescia 90-87

Bologna-Brescia 90-87

I più visti di Basket

Gianmarco Pozzecco

Pozzecco lascia la Nazionale in lacrime: "Il più grande onore della mia carriera"

L'Italia lotta ma Doncic è troppo forte, la Slovenia va ai quarti di finale

Danilo Gallinari

Gallinari lascia la Nazionale: "Siamo in buone mani per il futuro, sarà emozionante vederli in TV"

Final Eight, Marigona incanta Torino

Italia, tutto facile con Cipro: se la Grecia perde va agli ottavi da prima

Pozzecco verso la Slovenia: "Doncic impossibile da fermare, ma sono fiducioso"

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico