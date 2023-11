EUROLEGA

Scontro di altissima classifica per la Virtus che fa visita ai campioni d'Europa con tanta fiducia. Quella che deve ritrovare l'Olimpia che vuole tornare a vincere col Valencia.

© IPA 5 squadre in testa alla classifica di Eurolega, due si sfideranno nel big match del settimo turno di Eurolega. Real Madrid-Virtus è la sfida più attesa, la squadra di Banchi ci arriva con lo spirito giusto e la voglia di fare l’impresa. L’Olimpia Milano invece può solo vincere in casa contro la lanciatissima Valencia per provare a rimettersi in carreggiata dopo un avvio deludente.



REAL MADRID-VIRTUS BOLOGNA (giovedì 9/11, ore 20:45)

E’ il big match del settimo turno di Eurolega, la Virtus ci arriva con lo spirito giusto e la voglia di fare l’impresa. 15 gare ufficiali disputate (2 in Supercoppa di Spagna, 8 in Liga ACB, 5 in Eurolega), 15 vittorie conquistate. La macchina perfetta di Chus Mateo non sembra avere difetti, almeno in questo avvio di stagione. D’altronde con un upgrade fenomenale come Facundo Campazzo la squadra campione d’Europa non avrebbe potuto che alzare il proprio livello. E così è. Occhio ai precedenti: la Virtus ha giocato tre volte a Madrid in Eurolega e ha sempre vinto. Due volte agli inizi degli anni 2000 e l’ultima volta un anno fa, segnando addirittura 95 punti (contro 91) al WiZink Center.

Coach Banchi ha così presentato la sfida ai blancos: “Siamo alla vigilia di una gara certamente complessa ma altrettanto affascinante. Sfidare il Real Madrid, fino a questo momento imbattuto sia in EuroLeague che in campionato, ci dà gli stimoli per cercare di portare il nostro livello di competizione agli estremi. Dovremo cercare di giocare una partita molto consistente e soprattutto continua per cercare di limare anche i gap, non solo di natura tecnica, ma anche sotto il profilo fisico. Questa è una squadra che ha cambiato pochissimo, che poggia su riferimenti molto chiari e l’aggiunta di Campazzo ha portato ulteriore talento a un organico che già di per sé era straordinario, come testimoniato dai successi ottenuti nella passata stagione. Sfidare i campioni in carica sarà un motivo in più per vivere una serata speciale dove contiamo di presentare una Virtus degna di questo palcoscenico”.



OLIMPIA MILANO-VALENCIA (giovedì 9/11, ore 20:30)

Interrompere la striscia di quattro sconfitte consecutive e tornare al successo che manca in Europa dal 17 ottobre. Questa la mission dell’Olimpia Milano che aspetta al Forum il Valencia, una delle grandi rivelazioni dell’avvio di stagione in virtù di un record di 5-1 che vale il primo posto in coabitazione con Real Madrid, Virtus Bologna, Barcellona e Fenerbahce.

La squadra di Mumbrù è partita bene anche in campionato, seconda assieme al Barcellona con un record di 6-2 e una serie di 6 vittorie consecutive interrotta proprio nel weekend a Badalona.

I punti di forza degli spagnoli sono sostanzialmente tre: il play Chris Jones (che si è scavigliato nell’ultimo turno di campionato ed è in dubbio per il Forum), il grande ex Brandon Davies e l’ex Bologna Sami Ojeleye.

Lo scorso anno Milano vinse 90-79, chiudendo il 2022 in ripresa dopo un periodo complicato. Decisivi furono Billy Baron con 24 punti e Brandon Davies con 17.

Ecco l’analisi della vigilia di Ettore Messina: “Affrontiamo una squadra che si sta esprimendo a un livello molto alto, sfruttando la versatilità dei suoi centri e la leadership di Chris Jones. Sono una squadra che difende con grande fisicità e aggressività, quindi sarà fondamentale per noi avere una buona circolazione di palla e usare l'uno contro uno con decisione, così come saranno importanti i rimbalzi e la difesa in transizione, due aree in cui dobbiamo migliorare".