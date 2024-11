BALDASSO: "QUESTA BERTRAM È COMPLETA, COPERTA IN OGNI RUOLO"

Intervistato dal Corriere dello Sport, uno dei simboli di Tortona ha parlato del buon avvio di stagione della squadra di De Raffaele. "Quest'estate il coach ha potuto costruire la squadra, non l'ha trovata già fatta come è successo nella scorsa stagione. Il roster è stato allungato, è cresciuta di molto la qualità. Siamo profondi e, pur rispettando la sua filosofica, possiamo cambiare pelle e trovare soluzioni diverse. Siamo completi e coperti in ogni ruolo. La mia parte ribelle non morirà mai, ma certo andando avanti negli anni si diventa più saggi. Sono competitivo, voglio vincere anche se gioco a briscola. A fine carriera mi vedo come Baggio: dopo la sirena dell'ultima partita mi ritiro lontano dalla pallacanestro alla ricerca di un po' di pace".