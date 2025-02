Pistoia, Baldassarri: "È il momento che la società metta la faccia"

Al termine della sconfitta casalinga con Scafati, a parlare per l'Estra Pistoia è stato anche Dario Baldassarri, responsabile per le relazioni esterne del club toscano: "La situazione è molto seria. Siamo arrabbiati, siamo arrabbiati perché forse il risultato stasera non rappresenta quello che la squadra ha dato. Ma è il momento che la società parli alla città e ai propri tifosi, ai quali chiediamo scusa. Grazie alla squadra, al capitan Della Rosa, a Saccaggi, a Benetti. Credo sia il momento di affrontare in modo serio una situazione pesante. Ringrazio il coach, chi ha visto gli allenamenti ha visto il carattere e la determinazione che ci ha messo. Ogni tanto ci vorrebbe un po' di fortuna in più. La società chiede scusa alla città e ai tifosi. Speriamo la pausa sia utile. Per dare un futuro dignitoso a questa società che ha una storia che deve onorare indipendentemente da quello che il campo ci dirà a fine stagione. Dopo 14/15 sconfitte, la parola della società comincia a essere doverosa, è il momento che la società metta la faccia. Oggi la metto io, ma è giusto così".