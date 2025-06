Dubai, sempre più difficile la permanenza di Abi Abass

Stando a quanto confermato da Sport24, gli emiratini avrebbero trovato l'intesa totale per firmare Dwayne Bacon Jr. Per l'ex Monaco e Panathinaikos, nell'ultima stagione con lo Zenit San Pietroburgo in VTB, 17,4 punti (47,6% da 2, 31,8% da 3), 3,9 rimbalzi, 2,2 assist e 2 perse di media. La durata del contratto, in attesa di conferme e annunci ufficiali, dovrebbe essere annuale. L'ingresso del 29enne americano rende più complicato immaginarsi Awudu Abass ancora nel roster di coach Golemac anche all'inizio della prossima stagione: il reparto guardie/ali, con la firma imminente di Justin Anderson dal Barcellona, è sempre più pieno.