Basket, Serie A: Trento è in vetta in solitaria, Milano si rialza. Bene Brescia e Reggio Emilia

PALLACANESTRO TRIESTE-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 85-97

Prima sconfitta per Trieste, che perde 97-85 in casa con Reggio Emilia. L'Unahotels ha il merito di resistere dopo l'intervallo lungo (50-49 in favore dei padroni di casa), per poi dominare la ripresa: 28-21 nel terzo quarto, 20-14 nell'ultimo. Il risultato è una ripresa in cui la formazione ospite prende il largo per poi gestire nei minuti finali e ampliare il vantaggio nelle ultime azioni. A far sorridere gli emiliani è un clamoroso Winston, che mette a referto 28 punti con 4/5 dall'arco e 5/8 in area, mentre i 24 di Uthoff non salvano gli uomini di Christian, al primo ko in campionato. Reggio Emilia, invece, li aggancia a quota 6.